Останнє падіння збільшило втрати з жовтневого піку до 540 000 барелів на день.

Морський експорт сирої російської нафти знизився до найнижчого рівня із серпня 2023 року. Падіння обсягів поставок торкнулося переважно портів на заході Росії.

Видання Bloomberg пише, що поставки нафти за місяць скоротилися на 25% порівняно з попереднім періодом. Уповільнення темпів зростання продовжилося і в січні: за перші десять днів було відправлено всього п'ять вантажів. Це вдвічі менше, ніж місяцем раніше.

Можливою причиною спаду в поставках нафти є збільшення обсягів переробки, що скорочує доступний для експорту обсяг сирої нафти. Можливо, частина нафти була перенаправлена в російський тихоокеанський порт Козьміно, де минулого місяця було зафіксовано рекордний обсяг поставок - 993 000 барелів на день. До кінця 2024 року порт мав приймати нафту через залізничну станцію Вантажна. Це могло б збільшити потік на 7 мільйонів тонн на рік, або приблизно на 140 000 барелів на день.

Відео дня

Зниження поставок відбулося після того, як група нафтовидобувників ОПЕК+ втретє відклала реалізацію плану з відновлення рівня поставок, які скорочувалися останніми роками. Москві доведеться почекати принаймні до квітня, щоб отримати можливість збільшити видобуток, хоча цей термін може бути знову перенесено на тлі очікувань надлишкової пропозиції.

Згідно з офіційними даними, видобуток нафти в Росії в грудні був трохи нижчим за цільовий показник ОПЕК+. Минулого місяця країна видобувала 8,971 мільйона барелів на день, тоді як її цільовий рівень видобутку зріс на 30 000 барелів на день у зв'язку із закінченням компенсаційних скорочень, які вона обіцяла в попередньому місяці.

Падіння обсягів поставок нафти в Росії значною мірою компенсовано зростанням цін на російську нафту. У результаті валова вартість московського експорту за тиждень до 5 січня знизилася приблизно на 20 мільйонів доларів до 1,35 мільярда доларів.

Експортні ціни в портах Балтійського і Чорного морів зросли порівняно з попереднім тижнем приблизно на 2,50 долара за барель, а ціни на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросли приблизно на 2,70 долара порівняно з попереднім тижнем. Ціни з поставкою в Індію зросли приблизно на 1,80 долара, згідно з даними Argus Media.

Середній дохід за чотири тижні знизився до 1,33 млрд доларів на тиждень з 1,35 млрд доларів за період до 29 грудня.

Виходячи з цього, ціна російських поставок з Балтійського і Чорного морів за чотири тижні до 5 січня знизилася приблизно на 0,80 долара за барель порівняно з періодом до 27 жовтня. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ESPO знизилися приблизно на 0,30 долара за барель.

Ціни на нафту - останні новини

26 грудня ціни на нафту зросли, бо з'явилися надії на додаткове фінансове стимулювання в Китаї, а запаси "чорного золота" у США знизилися.

При цьому Американський нафтовий інститут заявив, що запаси сирої нафти в США знизилися тижнем раніше, що викликало певні надії на подальше зростання попиту.

Вас також можуть зацікавити новини: