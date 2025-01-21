Скорочення поставок утримує поставки на рівні нижче 3 мільйонів барелів на день уже четвертий тиждень.

Минулого тижня обсяг російського експорту нафти морем впав найсильніше з листопада 2024 року. Обвал стався після того, як Джо Байден запровадив масштабні санкції проти нафтової торгівлі РФ.

Видання Bloomberg пише, що падіння російського експорту призвело до того, що середній показник за чотири тижні залишається нижчим за 3 млн барелів на день і наближається до 16-місячного мінімуму.

З моменту введення останніх санкцій танкери залишаються поза увагою, покупці шукають інших постачальників, а в найважливішому східному російському порту Козьміно нестача суден для навантаження вантажів, які ще не потрапили під обмеження.

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Заходи особливо сильно вплинуть на тихоокеанські поставки Росії. Близько 3/4 вантажів ESPO з початку жовтня перевезено на суднах, які потрапили під санкції, а весь флот спеціалізованих човникових танкерів, які використовуються в нафтогазових проєктах "Сахалін-1" і "Сахалін-2", також занесено до "чорного списку". Вплив на обсяги поставок залежатиме від того, наскільки суворо санкцій дотримуватиметься адміністрація Трампа.

Індія заявила, що дозволить танкерам, які потрапили під санкції, заброньованим до 10 січня, розвантажуватися у своїх портах до 12 березня. Але державні нафтопереробні компанії країни кажуть, що це може бути тимчасовим явищем, оскільки Москва знайде обхідні шляхи. Вони також очікують, що нова адміністрація Трампа займе більш м'яку позицію щодо Росії.

За тиждень до 19 січня 26 танкерів завантажили 19,26 млн барелів російської нафти. Цей обсяг знизився порівняно з 21,06 млн барелів на 27 суднах попереднього тижня.

Добовий обсяг поставок нафти за сім днів до 19 січня знизився приблизно на 260 000 барелів, або на 9%, порівняно з попереднім тижнем, і становив 2,75 млн. Зниження поставок із чорноморських, арктичних і тихоокеанських портів Росії частково компенсовано зростанням поставок із балтійського порту Приморськ.

Постачання сирої нафти в перші три тижні 2025 року були приблизно на рівні 340 000 барелів на день, або на 10%, нижче середнього показника за весь попередній рік.

Стрибок цін на російську нафту частково компенсував помітне зниження експорту, внаслідок чого валова вартість за тиждень до 19 січня знизилася приблизно на 69 мільйонів доларів до 1,38 мільярда доларів.

Експортні ціни в портах Балтії зросли порівняно з попереднім тижнем приблизно на 3,40 долара за барель, а в портах Чорного моря - приблизно на 3,90 долара за барель. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросла приблизно на 1,50 долара порівняно з попереднім тижнем. Ціни з поставкою в Індію зросли приблизно на 4,20 долара. Середній дохід за чотири тижні зріс до 1,39 млрд доларів на тиждень з 1,37 млрд доларів за період до 12 січня.

Виходячи з цього, ціна російських поставок з Балтики за чотири тижні до 19 січня зросла приблизно на 2,20 долара за барель порівняно з періодом до 12 січня, тоді як ціни на чорноморську нафту збільшилися приблизно на 2,10 долара за барель. Ціни на ключовий тихоокеанський сорт ESPO зросли приблизно на 1,30 долара за барель.

Експорт російської нафти - останні новини

Експорт нафтопродуктів із Росії морським шляхом скоротився майже на 10% у 2024 році після ударів українських дронів, які пошкодили великі НПЗ, а також через зростання витрат на фінансування і заборону уряду на експорт бензину, що посилили тиск західних санкцій.

Водночас Китай закупив рекордний обсяг російської нафти 2024 року. Постачання з РФ склали 108,5 млн метричних тонн, або 2,17 млн барелів на добу.

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