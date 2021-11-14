Енергетична недостатність. Чи сидітимуть українці без світла через віялові відключення електрики

Українці вже й забули, як воно – сидіти без світла. На цьому тижні в Україну повернулись розмови про ймовірні віялові відключення. Але наскільки реальна загроза та чи варто вже зараз запасатись свічками, ліхтарями та теплими шкарпетками?

Віялові відключення електрики - це коли ані інтернету, ані телевізора, навіть чаю не заварити, бо ще й вода не тече. Здавалося, що ситуація, коли по кілька годин на добу увечері українці сиділи без струму, зникли десь в далеких двохтисячних. Але на поточному тижні розмови про масові затемнення на території цілих областей повернулись знов. Все - через зупинку імпорту електрики з Білорусі. Та наскільки правдиві ці чутки? І чи варто запасатись свічками, ліхтарями й теплими шкарпетками на зиму?

Спершу, давайте, ТСН.Тиждень нагадає, звідки світло взагалі береться у наших оселях. В Україні існує кілька видів генерації.

Атомна - найбільша і найпотужніша. Вона дає країні основний потік струму.

Теплова - або балансуюча. Працює на вугіллі і вмикається періодично, у пікові години, коли струму від АЕС не вистачає. Як правило, це зранку і ввечері, коли усі ми приходимо з роботи, вмикаємо світло у всіх кімнатах, пралку, телевізори, заряджаємо телефони та гріємо бойлери.

"Зелена" – дуже дорога, але екологічна, яку дають гідро- вітро- та сонячні станції. Останнім часом вона суттєво збільшила свою частку.

Тож питання на засипку: "Навіщо нам електрика з Білорусі, якщо у нас так багато різних джерел енергії?".

Не важко зрозуміти: вся проблема - це ранкові і вечірні години. Атомні станції не вміють давати то багато електрики, то мало. Але саме це вміють станції вугільні. Підкинув в топку зайву лопату - більше струму. Перестав кидати - менше струму. Та біда в тому, що кількість вугілля на складах електростанцій цього року - критично низька. Вчетверо нижча за прийняту норму.

От деякі мери міст та голови ОТГ і заговорили про віялові відключення.

"Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на десяти - недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, у разі великих морозів, може призвести до віялових відключень, чого не було багато років", - наголосив нещодавно мер столиці Віталій Кличко.

Читайте такожНа державних ТЕС працюють 3 з 23 енергоблоків - "Укренерго"ТСН.Тиждень слідкував, як урядовці почали пошук, де взяти пікову електрику на вечір та ранок. Серед можливостей і була так звана білоруська електрика.

Насправді бити на сполох галузеві експерти почали ще влітку: чому не купують вугілля вже? Прем’єр Шмигаль пояснив все трьома словами: "Не було грошей". Тепер гроші є, вугілля їде.

Але є ще одна велетенська проблема: 70 відсотків теплових станцій країни належать одній компанії. Ще більша монополія - 80% - на ринку вугілля. Воно - логічно - йде на свої ж ТЕС. Тож, по суті, рубильник віялових відключень зараз в одних приватних руках. І владу нині ставлять перед фактом.

В чому ж це проявляється? Ну, от, наприклад, на минулому тижні Україна запросила аварійну допомогу у Білорусі. Набагато раніше календарної зими і за плюсової температури. А все через те, що одразу три енергоблоки компанії ДТЕК стали на ремонт. А державна генерація не змогла підставити плече.

Звісно, у цій ситуації є питання й до роботи уряду та галузевих менеджерів. Але те, що Україна потрапила в ідеальний шторм ззовні, списувати теж не можна. Раптом купити вугілля захотіли всі, навіть супер-зелені країни. Адже російський газ, виявилось, б'є по кишені сильніше, ніж карбон по екології. Путін не упустив шанс познущатись - заблокував поставки вугілля з Росії і заборонив транзит вагонів з Казахстану. А тут ще й Білорусь заявила, що припиняє постачання електроенергії в Україну.

"Ситуація складнувата", - прокоментував все це ТСН.Тижню народний депутат та голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Саме через цю "складнувату" ситуацію у владі з’являються геть нестандартні варіанти розв’язання можливої енергетичної кризи. Наприклад, взяти і навантажити усе на атомку, що ризиковано, бо тоді немає аварійного запасу.

Також є варіант використовувати газ замість вугілля. Хоч дорогувато, але точно дешевше за народні бунти через віялові відключення.

Вугілля теж колись доїде, але невідомо коли. Та й білоруси не обрізали дроти.

Читайте такожМи знаходимося в стані енергетичної війни з Росією - МіненергетикиПрем’єр-міністр Денис Шмигаль категорично заявляє, що "підстав для віялових відключень немає".

Але варто розуміти – їх немає зараз. Адже одне з останніх рішень РНБО про позапланові перевірки компаній на відповідність ліцензійним умовам - це перший постріл держави у внутрішній енергетичній війні з монополістом.

Андрій Герус нагадав ТСН.Тижню про запаси вугілля на складах, в тому числі й на складах ДТЕКу: "Взагалі-то дотримання гарантованих запасів - це не якісь там "плани", а одна з ліцензійних умов, яка має безумовно виконуватись законослухняною компанією".

Якою буде відповідь державі: нові аварії на теплостанціях, чи вимоги про підвищення вартості теплової генерації? Поки не ясно. Як не ясно, наскільки далеко готова зайти влада у цьому протистоянні з електромонополією.

Звісно, до націоналізації не дійде - домовляться. Тож витягувати шкарпетки й свічки поки що зарано. Але де вони лежать, пам’ятати треба.

Ірина Прокоф’єва, Олександр Ребенчук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter