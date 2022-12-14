Це обладнання значно допоможе відновленню українського енергосектору.

Україна отримає енергетичне обладнання на 415 млн євро для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики за підсумками Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся в Парижі.

За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, в результаті російських атак постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури України. Енергосектор протягом двох місяців практично щодня потерпає від прицільних обстрілів російськими ракетами.

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Міністр наголосив на важливості солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від енергетичної агресії Росії.

"Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. У пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба і в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка обладнанням на суму 415 млн євро значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", - цитує прес-служба Галущенка.

Він також зазначив, що зараз існує потреба в газотурбінних і газопоршневих енергоблоках, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Разом з тим міністр підкреслив, що солідарність важлива не тільки для відновлення енергетичного сектора України, але і для забезпечення ядерної безпеки, всі 7 принципів якої були повністю відкинуті Росією. Захопивши Запорізьку атомну електростанцію, обстрілюючи її територію, Росія понад 9 місяців тримає світ на порозі ядерної катастрофи.

"Ми спільно повинні дати гідну відсіч агресору, вдатися до конкретних кроків, які допоможуть зупинити ядерний тероризм. Йдеться про впровадження ядерних санкцій проти Росії, заміщення російського ядерного палива, відмову від російських ядерних технологій і спільних проектів з "Росатомом". Тільки солідарність і рішучість у протистоянні державі-терористу допоможе здобути перемогу в цій війні", - підсумував Галущенко.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня Росія атакувала Україну дронами.

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