Окупанти б'ють по найбільш завантаженим об'єктам української енергоструктури.

Ворожими обстрілами української інфраструктури керує професійний енергетик, який чудово розуміє куди саме має бути завдано удару, щоб він був максимально болючим для України.

Як заявив в ефірі телемарафону екс-глава "Укренерго" Юрій Касич, російські військові є лише виконавцями злочинного наказу.

"Б'ють по найбільш завантаженим об'єктам", - заявив Касич, маючи на увазі підстанції, які є вхідними та вихідними центрами передачі електроенергії.

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На його думку, цілі визначає професіонал-енергетик, який розуміє, куди й навіщо потрібно бити.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві було знеструмлено 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

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