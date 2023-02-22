Оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на середу в обсязі 42,2 млн кубометрів / фото УНІАН, Олександр Вельможко

Станом на 22 лютого російський "Газпром" продовжує нарощувати транзит газу через Україну.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на середу в обсязі 42,2 млн кубометрів.

Потужності заявлені тільки по одній з двох точок входу в ГТС України - газовимірювальній станції Суджа. По коридору через ГВС Сохрановка заявку не прийнято.

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Контракт з постачанням на день вперед на хабі TTF в Нідерландах 21 лютого закрився на рівні $544 за тисячу кубометрів.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 року "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

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