Потужності заявлені тільки по одній з двох точок входу в ГТС України.

Станом на 22 лютого російський "Газпром" продовжує нарощувати транзит газу через Україну.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на середу в обсязі 42,2 млн кубометрів.

Потужності заявлені тільки по одній з двох точок входу в ГТС України - газовимірювальній станції Суджа. По коридору через ГВС Сохрановка заявку не прийнято.

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Контракт з постачанням на день вперед на хабі TTF в Нідерландах 21 лютого закрився на рівні $544 за тисячу кубометрів.

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

21 лютого 2023 року "Газпром" збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

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