Оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит 21 лютого в обсязі 40,3 млн кубометрів.

Станом на вівторок, 21 лютого, "Газпром" збільшив транзит газу через Україну.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", заявка на транспортування російського газу через Україну зросла, оновивши максимум з початку січня.

Як йдеться в повідомленні, оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит 21 лютого в обсязі 40,3 млн кубометрів.

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Потужності заявлені тільки по одній з двох точок входу в ГТС країни — газовимірювальної станції Суджа. По коридору через ГВС (здатний забезпечити транзит понад 30 млн кубометрів на добу) заявку не прийнято.

Показник 20 лютого склав 39,2 млн кубометрів (максимум з початку року).

Війна в Україні та ситуація з газом

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

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