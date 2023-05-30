Путін не бажаючи починати нову масштабну мобілізацію, передав набір персоналу приватному сектору і компаніям, які залежать від державних контрактів.

Співробітники охоронних фірм "Газпрому", а також інших великих корпорацій РФ відправлені агресором в Україну для ведення загарбницької кровопролитної війни.

Війська вже відправлені на лінію фронту. Дане рішення було ухвалено корпораціями з метою довести Кремлю свою лояльність, після того, як російський диктатор Володимир Путін не бажаючи починати нову масштабну мобілізацію, передав набір персоналу приватному сектору і компаніям, які залежать від державних контрактів, повідомляє The Wall Street Journal

"Охоронні фірми, створені найбільшими державними корпораціями Росії, колишніми офіцерами і бізнесменами, направили війська на лінію фронту в Україні, щоб довести лояльність Кремлю", - йдеться в матеріалі.

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Охоронні компанії великих російських корпорацій копіюють модель поведінки ПВК Вагнера, проте в них входить набагато менше людей. Також в подібних групах бойовикам платять більш високу зарплату, ніж отримують в ПВК Вагнера.

Війна в Україні та "Газпром"

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт".

Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому". Компанія вимагала компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

21 лютого 2023 року енергетичний гігант Франції подав до суду на "Газпром". Engie вимагає виплати штрафів за договором і компенсації збитків, що виникли в результаті невиконання "Газпром" домовленостей.

2 березня 2023 року стало відомо про те, що топ-менеджери "дочки" "Газпромбанку" постануть перед судом Швейцарії. Прокуратура Цюріха звинувачує главу банку і ще трьох співробітників у відсутності "належної обачності". Згідно з обвинувальним висновком банкіри проявили злочинну недбалість, коли дозволили відкрити рахунки в Швейцарії від імені віолончеліста Сергія Ролдугіна, не поставивши під сумнів походження коштів, що проходять по рахунках.

11 березня 2023 року повідомлялося про те, що "Газпрому" доведеться перейти на російську спецтехніку.

24 травня 2023 року в "Газпромі" обвал прибутку вдвічі назвали "найкращим показником в історії компанії". Чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами знизився на 41%.

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