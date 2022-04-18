За даними ЗМІ, Мануела Швезіг активно лобіювала інтереси російської газовидобувної компанії "Газпром", боролася з критикою "Північного потоку-2" і шукала шляхи обходу санкцій США.

Одна з лідерів німецької правлячої Соціал-демократичної партії, головний міністр північно-східної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг вступила в змову з російським "Газпромом" для просування газопроводу "Північний потік-2".

Про це стало відомо завдяки витоку документів, пише британська газета The Times.

Швезіг звинувачують у створенні екологічного фонду, що таємно лобіював інтереси російської газовидобувної компанії "Газпром", боровся з критикою росіян та шукав шляхи обходу санкцій США.

Сотні електронних листів та документів, опублікованих відповідно до закону про екологічну інформацію, показують, що Мануела Швезіг тісно співпрацювала з компанією Nord Stream 2 AG - оператором газопроводу "Північний потік-2". Компанія навіть попросила підслуховувати "неофіційні" брифінги для журналістів.

Швезіг була причетна до прийняття рішень щодо найму працівників для Nord Stream 2 AG. Зазначається, що цю компанію очолював Маттіас Варніг - колишній член Штазі (міністерство державної безпеки НДР), який товаришував і працював із Володимиром Путіним у 1980-х роках, коли той був офіцером КДБ.

За даними німецької газети Die Welt, офіс Мануели Швезіг працював, по суті, як "філія Газпрому". Частина її промов у парламенті й інтерв'ю для газет, по суті, були написані "Газпромом".

Отримані газетою документи свідчать про план найму "досвідчених працівників" із "Північного потоку-2" до Фонду захисту навколишнього середовища та клімату, створеного адміністрацією Швезіг минулого року. Її ім'я фігурує в установчих документах фонду. Мільйони євро для цієї неурядової організації, отримані здебільшого від "Газпрому", були спрямовані на добудову газопроводу та захист його від санкцій США, повідомляє Die Welt.

Згідно з опублікованими документами, менеджер із комунікацій Nord Stream 2 також давав вказівки Швезіг: "Ми повинні спробувати позиціювати фонд... як "розумну відповідь" на жорстку поведінку США".

Після цього вона виступила з промовою в парламенті землі Мекленбург-Передня Померанія, відкинувши критику проекту як спробу тиснути на Німеччину, щоб вона купувала "американський газ".

Мануела Швезіг також часто зустрічалася з екс-канцлером Німеччини Герхардом Шредером, який наразі є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG і членом правління "Газпрому". Вони обговорювали способи уникнення санкцій США, повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Зазначається, що тепер дружні стосунки Німеччини з путінською Росією розглядається як жахлива помилка. Відтоді Швезіг почала заявляти, що "Путін обдурив нас усіх" і вибачалася за підтримку газопроводу "Північний потік-2". Утім, поки що коментарів від її офісу виданням отримати не вдалося.

Північний потік-2 – що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво та роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Його мали запустити після сертифікації.

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку із запровадженими західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG.

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