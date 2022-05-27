Оператор ГТС України разом із Нафтогазом направили відповідне звернення до німецького регулятора.

Україна звернулась до Німеччини із проханням зупинити "Північний потік-1".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Ми ("Оператор ГТС України") разом з "Нафтогазом" надіслали звернення до міністерства економіки Німеччини щодо зупинки "Північного потоку-1". Цей потік працював на умовах виключення задля забезпечення безпеки транспортування газу до Європи. Але після російського вторгнення в Україну підстав, на основі яких працював "Північний потік-1", більше немає. Тож задля забезпечення безпеки нашої країни через забезпечення безпеки нашої ГТС, ми звернулись до Німеччини із такою вимогою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в березні цього року Оператор ГТС України закликав Європу зменшити постачання газу через "Північний потік-1" для відповідного перерозподілу газових маршрутів і максимального завантаження української ГТС. Європейські оператори ГТС підтримали позицію України і погодилися сприяти підсиленню енергетичної безпеки регіону.

Раніше повідомлялося, що лідера однієї із земель Німеччини викрили у змові з росіянами щодо "Північного потоку-2".

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