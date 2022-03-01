США ввели санкції проти "ПП-2" минулого тижня після визнання Росією "ЛДНР".

Оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв’язку з запровадженими санкціями Заходом щодо Росії за її агресію проти України.

Про банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де було зареєстровано Nord Stream 2 AG, пише швейцарське видання Le Temps.

Через банкрутство компанії роботу втратили понад 100 людей.

Вдень два співрозмовники на умовах анонімності поділилися з Reuters про переговори щодо потенційної неплатоспроможності компанії.

За їхніми словами, Nord Stream 2 AG радиться з фінансовим консультантом з приводу погашення деяких своїх зобов’язань і вже цього тижня має намір розпочати процес оголошення банкрутства у швейцарському суді.

Крім того, за даними агентства, компанія розриває договори з працівниками. Поки неясно, чи планує Nord Stream 2 AG закривати усі компанії, чи "Газпром" планує продовжувати їх використовувати для обслуговування трубопроводу.

Nord Stream 2 AG не відповіла на запити Reuters, "Газпром" від коментарів відмовився.

Трубопровід "ПП-2" хоч і був добудований, проте не експлуатувався через порушення європейського законодавства. Минулого тижня Вашингтон спільно з Німеччиною оголосили про замороження проекту Путіна після того, як російський президент визнав своїх маріонеток "ЛДНР".

У зв’язку з війною РФ проти України кілька великих компаній, в тому числі нафтових, заявили про вихід з проекту.

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