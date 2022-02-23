Усі ділові операції фонду з російським проектом були припинені вчора.

Німецький Фонд захисту клімату і навколишнього середовища (Stiftung Klima - und Umweltschutz MV) відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоб завершити будівництво.

Про це пише NDR з посиланням на очільника фонду і колишнього прем'єр-міністра землі Мекленбург-Передня Померанія Ервіна Зеллерінга.

Він заявив, що організація не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, попри санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", - зазначив він.

Зеллерінга підкреслив, що всі ділові операції фонду з російським проектом були припинені вчора.

Тим часом CNN з посиланням на джерела повідомляє, що США готуються оголосити санкції проти компанії-оператора "Північного потоку 2" Nord Stream 2 AG.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів застосувати більше санкцій проти Російської Федерації після зупинки сертифікації газопроводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії мають містити повну зупинку "Північного потоку-2".

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