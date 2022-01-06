Обидва контракти торгувалися на максимумі з кінця листопада.

На тлі ескалації заворушень у Казахстані і перебоїв у поставках електроенергії до Лівії ціни на нафту різко зросли.

Про це повідомляє Investing.

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Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).

Барель лютневої нафти WTI торгувався по $79,79 (+2,48%). В ході торгової сесії ціни на еталонні сорти нафти коливалися в діапазоні $79,62‒82,81 і $76,75‒80,25 відповідно.

Обидва контракти торгувалися на максимумі з кінця листопада.

Ціни на нафту у 2021 році:

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

22 лютого 2021 року нафта пробила позначку в $ 62 долара.

В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради Безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений період часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.