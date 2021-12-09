Зокрема, ціна на газ буде більш ніж удвічі нижчою, ніж у четвертому кварталі, але вищою за попередні кілька років.

Національний банк України (НБУ) у своїх прогнозах на 2022 рік закладає середню ціну природного газу на рівні близько 460 доларів за тисячу кубометрів, та на нафту - 67 доларів за барель марки Brent.

Як це передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу в Києві.

"За газом ми саме спостерігаємо пік цін, точніше, пік був місяці два тому. Наступного року - і особливо в першій половині - ми очікуємо на їх подальшу корекцію. Але загалом ціна буде близько 460 доларів. Це більш ніж удвічі нижче, ніж у четвертому кварталі, але вище, ніж за попередні кілька років" , - сказав він.

При цьому Ніколайчук спрогнозував, що ціни на нафту будуть близькими до поточного рівня, але НБУ закладає у свої прогнози ціну 67 доларів за барель для марки Brent.

Читайте такожНацбанк оприлюднив прогноз інфляції на наступний рік: що буде з цінамиЯк повідомляв УНІАН, середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2021 року у порівнянні з жовтнем зросла на 6,5% і становила 730,65 долара або 19,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Вартість нафти марки Brent на 9 грудня становила майже 75 доларів за барель. На початку листопада ціна перевищувала 85 доларів за барель.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення щодо цін на газ, які будуть встановлені для споживачів постачальника "останньої надії".

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Автор: Ганна Бредіхіна