"Нафтогаз" без голови: зимова ніч темна і сповнена жахів

Напередодні найважчої зими в історії України уряд раптово змінює керівника державного холдингу "Нафтогаз". УНІАН спробував розібратися, чому Вітренко залишився без хлібої посади, та чи це вплине якось на стабільність газопостачання у всій країні.

Україна готується пройти найважчу у своїй історії зиму у розпал ракетних атак росіян по критичній інфраструктурі та аномально високих цін на газ.

Зазвичай осінь – це період активної підготовки країни до прийдешніх холодів, коли уряд намагається максимально укріпити енергетичну безпеку держави і для цього стабілізує забезпечення ресурсами: енергетичними, фінансовими та кадровими. Для уряду та енергетичних компаній опалювальний сезон стає перевіркою на міцність, за результатами якої відбувається оцінка ефективності роботи топменеджменту.

Проте ця осінь здивувала нетиповими кадровими рішеннями.

В перший день листопада Кабінет міністрів звільнив голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренко. Втім, він продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада включно.

Тобто у той час, коли країна активно готується запускати опалення у форс-мажорних обставинах та шукає по всьому світу гроші на закупівлю блакитного палива, державний газовий гігант, який обслуговує більше ніж 12,5 мільйонів споживачів, змінює керівника.

УНІАН поспілкувався з експертами та дізнався, що стоїть за цим рішенням.

Вітренко в "Нафтогазі"

Вітренко очолив "Нафтогаз" наприкінці квітня 2021 року після перемоги у тривалій адміністративній війні за жадану посаду – після того, як Кабмін припинив повноваження членів правління та тодішнього голови наглядової ради компанії - Андрія Коболєва.

Взагалі, Вітренко працював у компанії на керівних посадах з 2014 по 2019 роки і спочатку мав дружні стосунки із Коболєвим. Проте, з часом кар’єрні амбіції перетворили колишніх соратників на непримиримих ворогів.

Річний контракт на керівництво газовим холдингом Вітренку запропонували прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський, яким сподобалось, як топменеджер у 2019 році провів перемовини з російським "Газпромом" щодо нового контракту на транзит газу. Також балів йому додав виграний міжнародний арбітраж, згідно з яким Росія мала заплатити Україні три мільярди доларів.

Через повномасштабну війну, розв'язану Росією на нашій землі, у квітні цього року контракт з Вітренком у автоматичному режимі був продовжений ще на рік – без конкурсу та особливого розголосу. Проте ситуація недовго лишалася стабільною, і вже за кілька місяців почали обговорюватися питання можливого звільнення головного газовика.

У липні уряд визнав незадовільною роботу правління "Нафтогазу" через те, що компанія не змогла домовитися з кредиторами про відстрочку виплат по заборгованості. Тоді НАК оголосив технічний дефолт.

Ще одним каменем спотикання у відносинах з урядом стала провальна стратегія із закупівлі газу. Керівництва газового монополіста.

По-перше, влітку 2021 року "Нафтогаз" майже не закуповував газ по 500 доларів за тисячу кубометрів, очікуючи на падіння ціни. Проте вартість блакитного палива тільки зростала, і наразі ціни складають від 1 до 1,5 тисячі доларів.

По-друге, вже поточного літа Вітренко розкритикував вказівку влади про накопичення у сховищах 19 мільярдів кубометрів газу для проходження прийдешнього опалювального сезону. Через аномально високі ціни на газ в Європі та напівпорожні сховища, для досягнення цього показника "Нафтогаз" мав би закупити шість мільярдів кубометрів і знайти на це вісім мільярдів доларів. Втім, на переконання Вітренко, такі очікування уряду були завищеними, а компанія не мала фінансової можливості, аби їх задовольнити.

Як результат, станом на 1 листопада в українських ПХГ зберігається менше п’ятнадцяти мільярдів кубів газу, яких може вистачити – але тільки за умов помірних холодів узимку.

Разом з тим, ситуацію загострювали фінансові труднощі компанії. При тому, що номінально Вітренко дотримався обіцянки забезпечити прибутковість "Нафтогазу" (за результатами 2021 року газовий монополіст отримав 12 мільярдів гривень чистого прибутку проти 19 мільярдів збитків у 2020 році), дебіторська заборгованість компанії за підсумками минулого року зросла на 35 мільярдів гривень, і борги перевищили грошові надходження.

Газовий цап-відбувайло

Сам Вітренко, перебуваючи на посаді, неодноразово заявляв, що за крісло не тримається і продовжує працювати тільки тому, що на цьому, начебто, наполягає уряд.

"Кабмін може ухвалити рішення про моє звільнення у будь-який час. Це взагалі не питання. Посаду в "Нафтогазі" я не просив із самого початку, не просив продовжувати мені контракт, він закінчився 28 квітня", – заявляв він.

Про те це, як стверджують ринкові аналітики і оглядачі, було не зовсім правдою – хоча про свою готовність піти державний менеджер і заявляв із занадто надмірною – на межі з кокетством – частотою, - та нікуди не йшов.

Опитані УНІАН джерела в урядових та експертних колах неохоче коментують тему кадрових перестановок в "Нафтогазі", однак у неформальній розмові натякають, що цього разу Вітренко легко "відпустили" через погіршення його професійних відносин з прем’єром Шмигалем.

"Вітренко має дуже запальний характер та неодноразово на нарадах гаряче сперечався з прем’єром, і це вже давно вийшло за рамки конструктиву. Тим паче, Вітренко на публіку критикував розпорядження закачати 19 мільярдів кубометрів, що свідчить про розлад", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Водночас, на думку ряду енергетичних експертів, для самого Вітренко це звільнення є своєчасним і бажаним, оскільки подальша кар’єра у "Нафтогазі" на фоні озвучених вище проблем могла б обернутися для нього крахом.

"Вітренко вже давно заявляє, що йому не цікава робота в "Нафтогазі". Мабуть, зараз він зрозумів, що це зовсім йому не вигідно. Грошей на рахунках нема, тарифи населенню підіймати не будуть, в той же час, вимагають нарощувати видобуток. І це все напередодні зими, коли іде війна. Тому він краще зараз зі скандалом змусить себе звільнити, ніж потім на нього всіх собак повісять", - розказав УНІАН один із опитаних експертів.

Якби Вітренко лишався на посаді впродовж зими, то на нього можна було б повісити усі невдачі і провали опалювального сезону. А навіщо кар’єристу псувати собі резюме?

До речі, нещодавній скандал із дорученням "Нафтогазу" припинити газопостачання найпотужнішій електростанції на Київщині - Трипільській

ТЕС (через несвоєчасну оплату) у надскладний для енергетики період насправді може виявитися публічною провокацією Вітренко задля свого звільнення, про що зауважує головний конкурент та "заклятий товариш" топменеджера – Коболєв.

"Коли керівнику критично важливої держкомпанії дуже хочеться, щоб його терміново звільнили, бо його лякає зима без газу та без грошей, він вдається до примітивної маніпуляції - запуску в медійний простір новини про відключення генеруючої компанії під час війни. Ну щоб вже точно звільнили на емоціях, і не треба було йти у важку зиму "голим та босим"", - написав Коболєв, коментуючи рішення Вітренко про Трипільську ТЕС.

Тепер же, внаслідок своєчасного звільнення, Вітренко зможе елегантно відскочити від ролі "цапа відбувайла". Ну, а державницька відповідальність чи патріотизм – речі, якими іще ніхто ситий, певна річ, не був.

Хто на плаху?

На думку ряду політиків та експертів, наступником Вітренка на посаді голови "Нафтогазу" може стати чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"На цьому тижні буде звільнений від міністерської посади пан Чернишов, після чого КМУ призначить його новим головою "Нафтогазу"", - написав, зокрема, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За процедурою спочатку Верховна Рада повинна погодити звільнення міністра з нинішньої посади, а потім Кабмін - призначити його новим керівником НАКу.

Чернишов очолює Мінрегіон із березня 2020 року. До цього декілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію, два роки був головою Наглядової ради Українського клубу нерухомості.

На відміну від Вітренко, відомого своїм запальним характером, про Чернишова кажуть, що він вміє згладжувати конфлікти та має гарні стосунки з прем’єром та Офісом президента.

Проте, якщо чутки виявляться правдою і дійсно Чернишов очолить "Нафтоназ", також хотілося би мати впевненість у його компетенції в енергетичній сфері. Зокрема, газовій, оскільки керувати енергогігантом із купою накопичених проблем без розуміння специфіки вкрай складно.

На щастя наступника Вітренка, у нього також буде залізний аргумент для виправдання майбутніх невдач: підготовку до зими здійснював не він, а його попередник. І критичний фінансовий стан компанії, який складався роками, також лежатиме не цілковито на його плечах.

Здавалося б, така ситуація влаштовує всіх – окрім споживачів, які чекають морозів і бачать, що вкотре сумнівні результати роботи керівництва найбільшої газової компанії України наче забуваються, а фокус уваги зміщується на щось інше. А хто за це нестиме відповідальність?

Зима близько. Наслідки для українців

Міністр енергетики Герман Галущенко не вважає, що зміна керівництва "Нафтогазу" вплине на споживачів газу.

"Я вважаю, що не треба пов‘язувати ситуацію із забезпеченням газу з конкретною людиною… Був один менеджер, він пішов, буде інший менеджер. Це не вплине на газозабезпечення населення і промисловості", - зазначив він.

Галущенко відзначив, що завдання для нового керівництва залишається незмінним - це стабільна робота компанії. Окрім цього, потрібно вирішити ситуацію з облгазами, які передали в управління національної компанії ще влітку.

Важливість стабільного функціонування "Нафтогазу" неможливо переоцінити. Адже ще влітку в обслуговування "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" вимушено потрапило більше десяти мільйонів споживачів. І таким чином, компанія стала абсолютним монополістом на ринку постачання блакитного палива населенню, маючи у своєму портфелі більше дванадцяти мільйонів абонентів.

Крім того, за час війни уряд відправив "під крило" НАКу газорозподільні компанії, тобто облгази та декілька теплоелектроцентралей.

Першочергова задача нового керівника "Нафтогазу" - забезпечити стале газопостачання країни цієї зими. Для цього "Укргазвидобування", яке входить у державний газовий холдинг, має попри військові дії нарощувати власний видобуток газу, щоб замістити дороговартісні імпортні поставки.

Хочеться сподіватись, що новий керівник компанії не буде черговим тимчасовим рішенням, який тільки погіршить і без того складний стан компанії.

У період, коли щодня за свободу і правду проливається українська кров, а кожна гривня в бюджеті забезпечує обороноздатність країни, безглузде (і, у разі чого, безкарно безглузде) управління стратегічними підприємствами просто недопустиме.

У найближчі тижні новий керівник "Нафтогазу" буде затверджений, і перші тижні його роботи підуть на те, щоб увійти у курс справ та сформувати нову команду. А вже під новий рік українці побачать, хто дійсно сидить на своєму місці, а хто – вкотре переоцінив власну компетенцію внаслідок завищених амбіцій.

Ганна Бредіхіна