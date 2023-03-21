Тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури.

В окремих районах Київщини та Житомирщини сьогодні можливі відключення електроенергії через наслідки масованих ударів росіян.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Відео дня

"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини", - сказав міністр.

Намагання агресора знищити енергосистему України

З 10 жовтня 2022 року окупанти здійснили 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Всі ключові підстанції магістральних мереж були атаковані щонайменше по 3-4 рази.

Станом на 10 лютого 2023 року в результаті російських ракетних атак країна втратила 44% атомної генерації й три чверті потужностей теплоелектростанцій.

1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

3 березня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що багато станцій, які генерують електрику та тепло, вже мають системи протиракетного захисту.

9 березня російські загарбники вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

13 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський констатував, що ситуацію з енергетикою на території держави вдалося нормалізувати.

Вас також можуть зацікавити новини: