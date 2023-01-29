Зараз ремонтні бригади енергетиків намагаються відновити високовольтні лінії, які обірвані внаслідок ураження ворожими снарядами.

Через обстріл Херсону без світла залишилися понад 9500 абонентів. Знеструмлено мікрорайон Острів.

Як повідомила в Telegram Херсонська обласна держадміністрація, мікрорайон знеструмлено у зв'язку з обривом ліній електропередачі.

"Через сьогоднішній масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів. Понад 9500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольтних ліній", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В ОДА інформують, що зараз тривають ремонтні роботи, енергетики докладають максимум зусиль, щоб повернути світло в будинки херсонців якнайшвидше.

Ситуація в Херсоні:

22 січня 2023 року російські війська обстріляли окуповані Олешки Херсонської області.

23 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів та озброєних лише стрілецькою зброєю.

24 січня російські окупанти завдали удару по Херсону. Загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Будівлю пологового будинку пошкоджено.

26 січня 2023 року росіяни 36 разів обстріляли Херсонщину.

27 січня російські окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Херсона та Херсонського району.

28 січня окупанти 36 разів обстріляли Херсонську область. Обстріли були з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

29 січня 2023 року російські війська обстріляли лікарню Херсона. Також було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт. Окупанти влучили в складські приміщення, автостанцію, шкільний майданчик, а також транспортні засоби.

Вас також можуть зацікавити новини: