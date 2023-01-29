Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню.

Сьогодні, 29 січня, російські війська обстріляли лікарню Херсона. Постаждала медсестра.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, ворог завдав удару по обласній клінічній лікарні. У місті чути вибухи.

"Обстріляна обласна клінічна лікарня Херсона. Поранено медичну сестру", - зазначено в повідомленні.

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Перед цим соцмережі повідомили, що сьогодні з ранку вже двічі Херсон був під обстрілом. Зокрема, близько 14:00 в Херсоні в черговий раз були чутні вибухи.

Ситуація в Херсоні:

Після звільнення Херсона від росіян на початку листопада окупанти постійно обстрілюють обласний центр та правобережжя області.

22 січня 2023 року російські війська обстріляли окуповані Олешки Херсонської області. Загарбники влучили в будівлю місцевої школи, також постраждали житлові будинки.

23 січня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на окуповану Херсонщину прибуло поповнення окупантів майже без бронежилетів та озброєних лише стрілецькою зброєю.

24 січня російські окупанти завдали удару по Херсону. Загарбники обстріляли пологовий будинок, школу і поліклініку. Будівля пологового будинку пошкоджено. У школі та поліклініці постраждалих немає.

26 січня 2023 року росіяни 36 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені.

27 січня російські окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Херсона і Херсонського району. Осколками від вибуху російського снаряда в Суворовському районі пошкоджено автомобіль, в салоні якого перебували чоловік і жінка. Жінка загинула на місці, пораненого чоловіка забрала бригада швидкої допомоги.

Також окупанти обстріляли селище Камишани, в результаті поранення отримали троє людей, 25-річна жінка від отриманих ран померла.

28 січня окупанти 36 разів обстріляли Херсонську область. Обстріли були з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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