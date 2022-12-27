Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту пошкодженої труби та відновлення подачі газу.
Про це пише The New York Times з посиланням на людину, проінформовану про роботу оператора. За словами анонімного джерела, попередня оцінка вартості ремонту - 500 мільйонів доларів.
"В останні тижні компанія Nord Stream AG, контрольний пакет акцій якої належить підконтрольній Кремлю компанії, почала процес оцінки вартості ремонту труби і відновлення подачі газу", - пише видання.
Крім того, консультанти з Росії вивчають, як довго пошкоджені труби можуть витримувати вплив солоної води.
Підрив "Північних потоків"
Наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що в нитках російського газопроводу знизився тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.
У Кремлі заявили, що не виключають можливості саботажу. Вже у вересні російський президент Путін сказав, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".
В Євросоюзі неодноразово заявляли, що витоки газу сталися в результаті навмисних дій.
У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів.
У листопаді міністр юстиції Німеччини Марко Бушман визнав, що "Північний потік-2" сприяв вторгненню РФ в Україну.