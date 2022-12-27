Російські консультанти вивчають, як довго пошкоджені труби можуть витримувати вплив солоної води.

Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту пошкодженої труби та відновлення подачі газу.

Про це пише The New York Times з посиланням на людину, проінформовану про роботу оператора. За словами анонімного джерела, попередня оцінка вартості ремонту - 500 мільйонів доларів.

"В останні тижні компанія Nord Stream AG, контрольний пакет акцій якої належить підконтрольній Кремлю компанії, почала процес оцінки вартості ремонту труби і відновлення подачі газу", - пише видання.

Відео дня

Крім того, консультанти з Росії вивчають, як довго пошкоджені труби можуть витримувати вплив солоної води.

Підрив "Північних потоків"

Наприкінці вересня 2022 року стало відомо, що в нитках російського газопроводу знизився тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

У Кремлі заявили, що не виключають можливості саботажу. Вже у вересні російський президент Путін сказав, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

В Євросоюзі неодноразово заявляли, що витоки газу сталися в результаті навмисних дій.

У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів.

У листопаді міністр юстиції Німеччини Марко Бушман визнав, що "Північний потік-2" сприяв вторгненню РФ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: