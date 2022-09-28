Зазначається, що будь-яке умисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і матиме рішучу та одностайну відповідь.

Витоки газу на газопроводі "Північний потік", що відбулися в результаті вибуху, є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь.

Таку заяву зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу.

Зазначається, що ЄС глибоко стурбований пошкодженням трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що призвело до витоків у міжнародних водах Балтійського моря.

Відео дня

"Питання безпеки та навколишнього середовища є першочерговими. Ці інциденти не є збігом і стосуються всіх нас", - йдеться в повідомленні.

"Вся наявна інформація свідчить про те, що ці витоки є результатом навмисних дій. Ми будемо підтримувати відповідне розслідування, спрямоване на встановлення повної ясності щодо того, що сталося і чому, а також вживати подальших заходів для підвищення нашої стійкості в енергетичній безпеці", - додав Боррель.

Також наголошується, що будь-яке умисне пошкодження європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і матиме рішучу та одностайну відповідь.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку".

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни й можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

Вас також можуть зацікавити новини: