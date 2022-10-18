Зйомка проводилася за допомогою підводного дрона на глибині 80 метрів в Балтійському морі.

Шведські журналісти опублікували фотографії зруйнованої ділянки газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє Expressen.

Зйомка проводилася за допомогою підводного дрона на глибині 80 метрів в Балтійському морі.

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За твердженням видання, в результаті ймовірної диверсії було знищено як мінімум 50 метрів газопроводу. Пошкодити трубу можна було лише зовнішнім впливом екстремальної сили, вважають журналісти. Сила вибуху, зафіксованого сейсмологічним обладнанням, була еквівалентна землетрусу магнітудою 2,3.

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG говориться, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи.

28 вересня лідери західних країн зробили емоційну заяву по "Північному потоку". В той же день заява по "Північному потоку" зробили та в ЄС.

29 вересня Шведська берегова охорона виявила четвертий витік на газопроводі "Північний потік".

9 жовтня 2022 року Німеччина почала розслідування підриву "Північного потоку".

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