Це останній газ, який "Газпром" міг прокачати в Європу, вважає російський аналітик.

Первісна інформація про витік з газопроводу "Північний потік" вказує на акти саботажу.

Про це заявити Міністр нафти і енергетики Норвегії Тер'є Осланд.

"Виходячи з інформації, яку ми отримали досі, багато що вказує на акти саботажу", - сказав він журналістам.

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Головний аналітик інвестиційно-фінансової компанії "Солід" Дмитро Донецький вважає, що з труб "Північного потоку" витекло до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Це останній газ, який "Газпром" міг прокачати в Європу по цих газопроводах. За його словами, ремонт труб може зайняти до декількох років.

Як відомо, 26 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску. Причиною цього стала діра в трубі.

Влада Данії повідомила про витік газу з "Північного потоку-2" і попросила судна триматися подалі від острова Борнхольм. За даними Der Tagesspiegel, в Данії практично впевнені, що причиною цього стала диверсія.

У Кремлі кажуть, що поки не встановили причину витоку газу з труб, проте "не виключають можливості саботажу".

За даними The New York Times, жоден з газопроводів не працював під час різкого падіння тиску.

"Повинні бути великі діри, інакше тиск не впало б так швидко. Іншого пояснення цьому немає", - прокоментувала інцидент представник німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Також попереднє розслідування можливого саботажу розслідує Швеція.

У Nord Stream повідомили, що три морських газопроводи по дну Балтійського моря отримали "безпрецедентний" збиток. Поки невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення їх роботи.

Зупинка "Північного потоку"

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по газопроводу "Північний потік".

У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора сталися витоки масла, тому обладнання довелося тимчасово відключити.

У той же час компанія Siemens Energy, що обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такі інциденти зазвичай не впливають на роботу турбіни.

Вже 2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

Вони пояснили це тим, що компанії Siemens нібито ніде проводити ремонтні роботи.

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