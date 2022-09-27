Причина витоку невідома, але Кремль заявив, що не "виключає можливість саботажу".

У Росії заявили, що причина витоку газу з труб "Північного потоку" не встановлена, проте Кремль "не виключає можливість саботажу".

Про це повідомляє News.sky.com.

"Зараз не можна виключати жодного варіанту", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Разом з тим, як повідомляє The New York Times, влада Німеччини намагається визначити причину витоків у двох газопроводах "Північного потоку".

Як пише видання, жоден з газопроводів не працював, але обидва були заповнені природним газом, коли відбулося різке падіння тиску, яке, за словами влади, могло бути викликане тільки витоком.

"Мали бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає", - заявила представник німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Офіційні особи Німеччини та Данії заявили, що поки не ясно, що викликало витік, але розслідування триває.

Своєю чергою, данське морське управління заявило, що витік стався біля узбережжя данського острова, і випустило навігаційне попередження для цього району.

Nord Stream повідомляє, що три морських газопроводи по дну Балтійського моря за один день отримали "безпрецедентний" збиток.

Витік спонукав Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль. Жоден з трубопроводів зараз не працює, але в ньому міститься певна кількість газу, запечатаного всередині.

Швейцарський оператор Nord Stream AG заявив, що неможливо оцінити, коли буде відновлена працездатність системи газової мережі, оскільки "руйнування, що відбулося в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи "Північний потік", безпрецедентне".

Витік газу:

26 вересня 2022 року компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік-2", що йде вздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG зазначається, що причиною неполадки стала діра в трубі.

НП сталася в данський виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не має зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

Того ж дня, 3 вересня, "Газпром" придумав свіжу порцію брехні про "Північний потік".

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