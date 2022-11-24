Наразі у столиці заживлена вся критична інфраструктура.

У Києві світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.

Як заявив в ефірі інформаційного телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, ситуація в енергосистемі в Україні в цілому складна, але контрольована.

"Я думаю, що наступними годинами більшість споживачів можна буде заживити... І почнуться графікові відключення...", - припустив виконавчий директор ДТЕК.

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Він також додав, що наразі у Києві заживлена уся критична інфраструктура.

"Десь 30% населення має зараз живлення у Києві. Будемо потроху починати перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії, яка буде в Київ надходити...", - сказав Сахарук.

Він нагадав, що внаслідок вчорашньої атаки на одне із підприємств ДТЕК постраждав один його співробітник, який наразі перебуває у лікарні.

"Що стосується обладнання підприємства, то воно значно пошкоджене, але ми бачимо, яким чином його відновити. Ми вже відновили роботу інших підприємств нашої компанії після вимкнення, яке сталося вчора. Всі вони почали вже виробляти електроенергію і подавати її в мережу", - розповів Сахарук.

Удари Росії по українській енергетиці - ситуація в Києві

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях. Зокрема, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.

У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання, в тому числі й столиця. Втім сьогодні вранці водопостачання в Києві було здебільшого відновлено.

У Київській міській держадміністрації заявили, що в Києві до стабілізації ситуації в енергосистемі збільшать інтервал руху метро до 10 хвилин. Проте вже сьогодні, 24 листопада, у КМДА повідомили, що ввечері 24 листопада та вранці 25 листопада київське метро скоротить інтервали руху поїздів.

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва знаходиться в режимі аварійного відключення електроенергії, розповіли в Київській міській військовій адміністрації. Також ремонтні та аварійні бригади Києва в посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання.

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