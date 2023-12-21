Рік цінового "шторму" на АЗС: хто диктує ціни на паливо в Україні

2023 рік видався для українських автомобілістів непростим: ціни на паливо, наче на американських гірках, то опускалися, то здіймалися до небес. УНІАН згадав, чим це було викликано, та проаналізував, на які потрясіння слід очікувати у році прийдешньому.

Рік, що минає, відзначився шаленими стрибками цін на бензин, дизель та автогаз, що, у свою чергу, додало турбот українським громадянам – навіть тим, хто не має власного авто, адже вартість пального неминуче відображається на кінцевій ціні усіх товарів та послуг. Хоча ще весною ніщо не віщувало біди: бензину в країні було більш, ніж достатньо, а ціни на нього приємно радували споживачів, стабільно знижуючись впродовж перших місяців року.

Якщо ще у січні літр бензину А-95 коштував, у середньому, 53 гривні, то вже у червні – 44,5 гривень. І навіть період весняної посівної, під час якої на паливному ринку традиційно виникає ажіотаж через підвищений попит з боку аграріїв, не призвів до дестабілізації, що стало приємним сюрпризом навіть для експертів.

"Світовий ринок готувався до введення 5 лютого ембарго на російські нафтопродукти. До цього часу, на прохання уряду, трейдери завезли в Україну дуже багато пального. Запаси були великі, й вони тиснули на ринок. Відповідно, ціна була дуже приваблива", – згадує події початку року директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Цей тренд підкріплювався також падінням світових цін на нафту. На тлі новин про можливий дефолт США і скорочення виробничої діяльності у Китаї, барель чорного золота марки Brent з початку квітня і до кінця червня здешевшав на 11 доларів. А чим нижчі світові ціни – тим приємніша вартість палива для кінцевих споживачів.

"Навесні цього року на українському ринку не було жодних сильних потрясінь. І ціни на пальне на АЗС йшли за світовою ціною на нафту. Це був чисто економічний фактор", – пояснює засновник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін.

Втім, вже починаючи з середини літа усе пішло шкереберть. Ціни на стелах українських АЗС почали рости наче на дріжджах, перетинаючи психологічні відмітки спершу у 50, потім – 52, а під кінець року – 55 гривень за літр.

Пекельне літо

Цінова відлига на нафтовому ринку тривала не довго, і вже з липня світові ціни на чорне золото розпочали свою "подорож до зірок". Через прагнення одного з найбільших виробників та експортерів нафти - Саудівської Аравії скоротити видобуток з метою підняття цін, нафтові котирування з липня по кінець вересня зросли з 75 до майже 98 доларів за барель.

Одночасно із цим, на початку липня, українські можновладці повернули довоєнне оподаткування пального (із початком повномасштабного вторгнення Кабмін знизив ПДВ на цінний ресурс з 20% до 7%, що дозволило подолати кризу на паливному ринку). Крім того, почали діяти довоєнні ставки акцизів: на бензин - 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне паливо - 139,5 євро, а на автогаз - 52 євро.

А світові ціни та оподаткування – одні з основних складових ціноутворення пального на ринку.

У перший день запровадження довоєнних податків середня ціна літру пального по усій країні одномоментно зросла майже на 3 гривні: бензин А-95 здорожчав до 47 гривень, А-95+ - до 50 гривень, а дизпальне почало продаватись по, у середньому, 46 гривень/літр.

Проте далі українські АЗС, побоюючись втрачати клієнтів, як могли, стримували зростання цін, розтягуючи його у часі. Допоки лишалося дешевше пальне, закуплене завчасно, українські заправки намагалися не відпускати ціни "у космос".

"Податки збільшили собівартість пального. Цей процес відбувся максимально плавно коштом учасників ринку, які змогли по-максимуму закупитися нафтопродуктами в червні. Вони збільшували ціни поступово", – згадує Дмитро Льоушкін.

Максимальний ефект від зростання світових цін на нафту та повернення оподаткування у "повному" обсязі українські автомобілісти відчули наприкінці вересня – тоді вартість бензину А-95 та дизпального перетнула межу у 54 гривень/літр.

Нафта, автогаз та інтриги на кордоні

Хоча у перших числах жовтня з’явилася примарна надія, що світові ціни на чорне золото нарешті почнуть стабілізуватися через побоювання щодо можливого зниження попиту (за кілька днів другого місяця осені вартість барелю нафти обрушилася до 85 доларів), подальші події на Близькому Сході поставили на ній хрест. 7 листопада терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Як наслідок, спровокована війна у нафтовому регіоні підігріла острахи, які ще раніше виникли внаслідок скорочення видобутку, щодо неможливості подальшого стабільного постачання чорного золота на світовий ринок. Таким чином, вже в середині місяця барель нафти знову перетнув межу у 90 доларів.

Як наслідок, ціни пального на АЗС України залишилися стабільно високими у межах 53-58 гривень за літр.

Але "пригоди" на цьому не закінчилися. Проблем українцям додав масштабний страйк польських перевізників та аграріїв, які на початку листопада заблокували найбільші пункти пропуску на українському кордоні. В утворених шалених чергах з вантажівок застряг увесь імпорт, включно з автогазом, значна частка якого надходила в Україну саме автомобільними шляхами з західного кордону. В результаті, останній бастіон низьких цін було прорвано – у височінь здійнялася вартість автогазу, який до того лишався стабільно доступним, навіть коли інші види пального били цінові рекорди.

"Під удар потрапив автогаз. Все через те, що 30 відсотків ринку скрапленого газу заїжджало через польську ділянку кордону автомобільним транспортом. Коли ця частка була заблокована, в Україні виник дефіцит автогазу, і ціни злетіли на 30 відсотків: з 27 до 36 гривень за літр", – розповідає експерт Куюн.

Українські трейдери одразу почали активно шукати вихід з кризової ситуації: возили автогаз в обхід заблокованого кордону – через Румунію, Угорщину і Словаччину. І хоча така логістика вартувала їм значно дорожче, альтернативні маршрути дозволили поповнити запаси дефіцитного ресурсу, й уже за перші два тижні грудня літр автогазу втратив у ціні, в середньому, 4 гривні.

"Почали возити залізницею, поїхали в обхід через Словаччину та Румунію. І збільшили постачання з південного напрямку морським шляхом. У результаті, ціни почали падати навіть перед розблокуванням кордону, й зараз ми бачимо, що чи не щодня автогаз дешевшає на гривню", – продовжує експерт Куюн.

Згодом втрачати у ціні почали й інші види пального: бензин та дизпальне - внаслідок довгоочікуваного скорочення світових цін на нафту. На тлі скорочення побоювань щодо перебоїв у постачаннях чорного золота внаслідок війни на Близькому Сході, нафтові котирування скоротилися з 90 до 75 доларів за барель.

На думку українського економіста Олега Пендзина перед Новим роком літр бензину А-95 може нарешті опуститися до позначки 52 гривні.

Що чекати у новому році

Якими будуть ціни на пальне в Україні у 2024 році залежатиме від двох факторів: економічного та неекономічного. Економічний фактор охоплює курс долара та світові ціни на нафту. Неекономічний – це, у свою чергу, законодавчі та силові втручання влади.

Кабмін заклав у бюджет на 2024 рік середній обмінний курс долара на рівні 40,7 гривень. Фінансисти не виключають, що, можливо, валюта трохи "загуляє" у межі 40-45 гривень, але це не буде критично для паливного ринку.

Ціни ж на чорне золото залежатимуть від рішень його найбільших видобувачів та експортерів – країн ОПЕК, та загальнополітичної ситуації у світі. Є надія, що напередодні президентських виборів у США Білий Дім сприятиме тому, щоб ціни на нафту лишалися на відносно низькому рівні, щоб пальне лишалося доступним для американських виборців.

"Спадний тренд, швидше за все, в американців вдасться втримати. Ціна на сьогодні в районі 75 доларів - це "легка" ціна насправді. Тому економічний фактор у вигляді світових цін на нафту я сприймаю як стабільну константу, принаймні до моменту виборів у США у листопаді. А що буде далі – невідомо", – зазначає Дмитро Льоушкін.

Але ціни на українських АЗС можуть "підігрівати" неекономічні фактори. Зокрема, з 1 січня набирає чинності постанова Кабміну про обов'язкове страхування АЗС та нафтобаз. Це означає, що власники автозаправних мереж повинні будуть застрахувати своє майно від військових ризиків на суму від 2 до 12 мільйонів гривень. Зрозуміло, що ці додаткові витрати невідворотно відіб’ються на кінцевій вартості палива для споживачів.

Також у 2024 році вступає в силу закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. За словами Льоушкіна, з математичних розрахунків, до кінця року ці два рішення уряду додадуть до загальної ціни усіх видів палива, у середньому, по 1,5 гривні.

"Основна загроза наступного року виходить із внутрішніх чинників. По-перше, це ось ці два закони. По-друге, йде активна розмова про підвищення акцизу на автогаз. 90 відсотків ризиків нестабільності на ринку паливно-мастильних матеріалів сидять у Києві. Ті закони, які зараз приймаються, однозначно підвищать ціни", – продовжує свою думку засновник мережі АЗС Prime.

На його думку, найбільших сплесків очікувати варто у другій половині 2024 року.

"З липня місяця планують збільшити акциз на автогаз. З липня місяця почнеться пік збирання врожаю, пік споживання, до того ж, швидше за все, пересохне Дунай (що заважатиме імпорту через річку – УНІАН), знову якісь польські друзі перекриють кордон, оскільки Україна почне експортувати зерно. Неприємний рух почнеться з другої половини року", – підсумовує Дмитро Льоушкін.

Як зменшити ціни на пальне

Теоретично, український уряд має певні інструменти, як стримати зростання і навіть сприяти зменшенню цін на пальне в Україні. Але усі вони виглядають занадто фантастично.

Перший крок – скоротити оподаткування до рівня, який був введений на початку повномасштабного вторгнення. Але у такому випадку, за підрахунками українського економіста Олега Пендзина, українська армія, яка фінансується коштом податкових зборів, буде позбавлена фінансування у розмірі близько 120 мільярдів гривень. А тому цей крок неприпустимий.

Крім того, у перспективі скороченню цін могло б сприяти стимулювання вітчизняної нафтопереробки, проте і тут є нюанси.

"У нас взагалі було 5 нафтопереробних заводів. З них залишився один - Кременчуцький нафтопереробний завод, по якому три рази вже прилітало від окупантів. Я думаю, що завод нешвидко відновиться", – розмірковує Пендзин.

За словами експерта, проблема полягає ще й у тому, що у країні не вистачає внутрішнього видобутку нафти. Наявних обсягів вистачить хіба що на 30% потужності Кременчуцького НПЗ. А поки територія України не буде достатньо захищена від ракет ворога, інвестицій у розробку нафтових родовищ та переробку чорного золота нам не дочекатися.

Інших варіантів на сьогодні, на жаль, просто не існує. Тому українським автомобілістам необхідно "затягувати пояси" та готуватися до продовження "крутих цінових віражів" і наступного року.

З чим входимо у Новий рік

Незважаючи на усі виклики та складнощі року, що минає, експерти сходяться на думці, що все одно він виявився легшим за рік попередній. Хоч ціни і "кусалися", але усі види палива завжди були доступні, й шалених черг на українських АЗС за прикладом весни 2022 року не спостерігалося.

За даними експерта паливного ринку Сергія Куюна, у 2023 році на українському ринку було доступно на 1,1 мільйона тонн більше дизельного палива, ніж у 2022-му. Обсяги бензину зросли на 104 тисячі тонн, а автогазу – на 157 тисяч тонн.

Разом із тим покращилася і логістика. Ані польські "друзі" на кордоні, ані російська морська блокада не змогли зірвати ланцюги постачання пального. Українські підприємці спромоглися підлаштуватися під військові виклики та, врешті решт, подолали їх.

"На паливному ринку зараз склалася система постачань, яка здатна привезти набагато більше пального, ніж ми сьогодні споживаємо. Для цього є і логістичні можливості, і сформований транспортний парк. Кількість бензовозів зросла у 4 рази порівняно з 2021 роком", – заспокоює директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Сьогодні складно передбачити, які конкретно ціни майорітимуть на стелах українських АЗС у 2024 році. Проте, незважаючи на усі наявні острахи та перестороги, експерти переконані – пальне в країні точно буде, і усі виклики ми неодмінно подолаємо. А значить, є усі шанси на те, що наступний рік виявиться кращим за той, що добігає свого кінця.

Артур Крижний