На місці виникла масштабна пожежа, ліквідація якої зараз триває, постраждалих немає.

Сьогодні вночі російський агресор в черговий раз здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз".

Як повідомила прес-служба компанії, ворожі ракети влучили в один з об'єктів у Харківській області. На місці виникла масштабна пожежа, зараз йде її ліквідація. Постраждалих немає.

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься ізгоєм на світовій арені", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами.

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