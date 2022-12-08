Комунальні служби міста продовжують налагоджувати мережі, щоб подати опалення і в інші будинки.

У деоккупованому Херсоні подали опалення для 60% споживачів комунальних послуг, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ.

Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", комунальні служби міста продовжують налагоджувати мережі, щоб подати опалення і в інші будинки.

"60% абонентів, які в деокупованому Херсоні отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом", - йдеться в повідомленні.

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"Через значні руйнування мереж в більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити поставки відразу в усі будинки, але комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7", - підкреслили в компанії.

Ситуація в Херсоні:

11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати до житлових будинків.

Ворог не припиняє обстрілювати місто.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет.

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