Видобуток збільшили лише на 100 000 барелів на день

ОПЕК і її союзники домовилися про збільшення видобутку нафти. Саудівська Аравія намагається заспокоїти союзників, не використовуючи свої запаси.

Про це пише Financial Times.

Вдалося узгодити збільшення видобутку лише на 100 000 барелів на день, або 0,1% світового попиту, що, ймовірно, викличе розчарування у Заходу після того, як президенти США Джо Байден і його французький колега Еммануель Макрон зустрілися з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

Саудівська Аравія трохи збільшила видобуток, намагаючись використати нафтову дипломатію для реабілітації принца Мухаммеда після того, як західні союзники дистанціювалися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році.

"Це невелике збільшення істотно не змінить баланс ринку, але їх не можна звинуватити в бездіяльності", - йдеться в повідомленні.

Ембарго на російську нафту

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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