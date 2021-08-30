Таємниці міні-НПЗ. Чому в Україні процвітає ринок "сірого" пального

Від несплати акцизу від діяльності міні-НПЗ державний бюджет в Україні щороку втрачає щонайменше 5 мільярдів гривень. Як найбільший з "мініків" під прикриттям "звичайної нафтобази" працює на російській сировині, скільки сірого ринку покриває своєю "продукцією", і чому правоохоронці закривають на це очі?

В Україні існує понад 25 міні-НПЗ – нелегальних бензинових заводиків, які можуть маскуватися під звичайні рембази чи нафтобази на околицях сіл. "Гроші" вже розповідали, як такі "мініки" повиростали наче гриби після дощу у Полтавській області, якнайближче до місця нафтових родовищ.

Суть цього бізнесу проста. Міні-НПЗ скуповує сировину - конденсат або нафту - у приватного видобувальника по захмарній ціні. Як розповів "Грошам" директор з комерційних питань ПАТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко, вони можуть платити "на 50-100 доларів дорожче світових цін". Далі нафту та конденсат переробляють і отримують так званий стабільний бензин.

"Завозиться ще бензин із Шебелинки, Кременчука, Мозеру. Це змішується і додається 10% так званого коктейлю", - каже Сергій Федоренко.

До редакції "Грошей" потрапили цікаві документи, а точніше – маршрутний лист, в якому відображені дивні поставки розчинників у величезній кількості з Росії у місто Мерефа. Везуть їх на Харківщину з села Томаровка Білогородської області через пункт пропуску Гоптівка, Україна. Везуть собі, і що з того, запитаєте?

Читайте такожАвтогаз за ціною бензину: до чого призведе рекордне зростання цін на АЗС"Імпорт розчинника лише за половину року склав 90 тисяч тон. Такої потреби в принципі у країні немає. У нас немає стільки СТО чи заводів, які виробляють лако-фарбові вироби", - розповідає Сергій Федоренко.

"Гроші" отримали й номенклатурні дані того, що нібито виготовляють у Мерефі. Цілий список октанопідвищуючих хімічних домішок для автомобілів. Наприклад, з А92-го до А95-го. Той самий "коктейль", про який вище розповідав Сергій Федоренко.

Знову ж таки: ніби нічого дивного – випускають розчинники. От тільки розгадка в тому, що з воріт Мерефського заводу виїжджають якраз не розчинники, а бензин. Ще й не простий, а той, що нищить ваші двигуни. "Гроші" вже розповідали про наслідки неконтрольованого використання присадок на міні-НПЗ - це зіпсовані свічки, паливний фільтр і взагалі весь паливний модуль. Ремонт, в залежності, від марки автомобіля, може потягнути на десятки тисяч гривень.

Але в чому суть цих складних схем з російськими присадками, переплатами і змішуванням? Не здогадались? А мова – про гроші.

За словами директора з комерційних питань ПАТ "Укргазвидобування" Сергія Федоренка, ця діяльність призводить до того, що приблизно 8 мільярдів гривень йде повз бюджет. 8 мільярдів акцизу, який мав би йти, в першу чергу, на будівництво доріг, такі міні-НПЗ просто не платять.

Міні-НПЗ у Мерефі – найбільший сірий підпільний завод з виготовлення бензину в Україні. За даними експертів, тут переробляють близько 8 тисяч тон сировини – це 20% усього сірого ринку (тобто через його діяльність Україна щороку втрачає 1 млрд гривень). Для кого ж він працює?

"Гроші" мають рішення Печерського суду столиці по розгляду розслідування Національної Поліції щодо причетності міні-НПЗ в Мерефі до виробництва не підакцизного пального. "ТОВ "Атланта 17" для незаконного виробництва моторних палив закуповує нафтові фракції на міні-НПЗ в м. Мерефа Харківської області", – йдеться в документі.

Ще взимку правоохоронці встановили, що такі собі компанії "Битоксид" і ТОВ "Альтернатив енерджи сорсес компані" продають нібито розчинники фірмі "Антанта 17", яка далі використовує цю сировину для виготовлення безакцизного бензину для великої мережі дешевих заправок МОТТО, але якість пального "не відповідає вимогам технічного регламенту та ДСТУ".

"Гроші" перевірили й дані нещодавньої експертизи популярних заправок на сайті інституту споживчих експертиз. Бачимо, на рівні з іншими лоукостерами БРСМ та Сан Оіл, МОТТО – у топі із порушень якості. "Вміст сірки (11%), бензолу (2,3%) і об’ємна частка ефірів (19,9%) – усе перевищує необхідні показники і аж ніяк не відповідає стандарту ЄВРО-5", – говориться в даних експертизи.

"Немає ніякої гарантії, як на ньому працюватиме двигун, але є точно гарантія, що на ньому не будуть сплачені податки", - підкреслює Сергій Федоренко.

…З дороги, яка веде до нафтобази у Мерефі, постійно заїжджають і виїжджають бензовози. Близько дев’ятої вечора "Гроші" зупиняються за кількасот метрів від центральних воріт, аби не привертати увагу. Проте за кілька хвилин поруч із нами зупиняється легковик із людьми у бронежилетах. Чоловіки у військовому спорядженні із слідчим, які дивним чином зупинились впритул до нашої машини на околиці маленького містечка – можливо, просто збіг? З’ясувавши, хто ми і що ми, їдуть геть.

Ранок наступного дня. Виробництво на заводі йде на повну! Прямуємо за однією із бензинових фур по території містечка. Помаранчева табличка з номером "30 1202" означає – всередині має бути дизель. Він може прямувати на будь-яку АЗС в області чи навіть далі, проте нам щастить… Бензовоз заїздить на АЗС для злиття якогось пального.

Та водій помічає зйомку і починає виправдовуватись. Мовляв, ніякого пального з Мерефи в його баку немає, просто "заїхав заправитись". Після чого переганяє бензовоз на іншу колонку і дійсно заправляється. "Гроші" ж повертаються до міні-НПЗ. І там нас вже чекали! Охоронці знімають номери нашого автомобіля, кудись телефонують, пробують забрати камеру…

Врешті охоронці викликають наряд поліції, якій "Гроші" пояснюють, що на приватну територію не заїжджали. Проте до приїзду поліції зуміли зняти згори, чому так нервують охоронці НПЗ, якого тут, за їх словами, немає.

З коптера видно кілька білих резервуарів для зберігання легкозаймистих речовин. Довкола – декілька бензовозів. А прямо по середині заводу бачимо новенькі установки синього кольору. Схоже обладнання ми бачили на великому легальному НПЗ у Кременчуці… Що ж це таке? "Те, що ми бачимо згори – це устаткування для переробки нафти і конденсату, - розповідає нам технолог одного з легальних НПЗ. – Вартість такого обладнання коливається від 10 до 30 мільйонів доларів".

Непогані інвестиції як для звичайної нафтобази, правда!?

Читайте такожКругообіг енергозалежності – Україна-Росія-БілорусьЗвідки ж у сірого "міні-заводу" такі гроші на обладнання за десятки мільйонів доларів? Річ у тім, що ці резервуари – частина найбільшого міні-НПЗ України. Адже, якщо порахувати, міні-НПЗ у Мерефі обслуговує десь 20% всього сірого ринку. Якщо від несплати акцизу від діяльності так званих мініків державний бюджет щороку втрачає кілька мільярдів гривень, то діяльність цього призводить до втрат 1 млрд гривень щороку.

"Якщо ти маєш десятки мільйонів доларів несплачених податків, то 10 з них можеш витратити на установки ізомеризації", – каже Сергій Федоренко.

Врешті, "Гроші" дочекались поліції, але… Правоохоронці про щось перемовляються з охоронцем і… їдуть!

Як нам неодноразово натякали гравці на ринку – такий величезний завод з обладнанням на десятки мільйонів сховати від місцевих правоохоронців неможливо. Адже таких об’єкт, що обкрадає бюджет і псує ваші автомобілі – це не більше, ніж годівниця місцевих князьків. Тож "Гроші" з приводу роботи таких міні-НПЗ офіційно звертаються до нового керівника Бюро Економічної Безпеки Вадима Мельника, відомство якого і має займатись тіньовими схемами. Усі українські водії будуть дуже вдячні, якщо мільярд гривень не сплаченого акцизу піде на нові дороги, а не у чиїсь кишені.

Повний сюжет про те, як підпільний нафтопереробний завод охороняється невідомими людьми, чому так нервують охоронці міні-НПЗ та "паляться" водії бензовозів з бодяжним пальним, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

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