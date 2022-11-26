В першу чергу в місті живлять критичну інфраструктуру, а потім побутових споживачів.

Сьогодні в Херсоні було відновлено електропостачання. Ремонтні роботи тривали близько тижня.

Як повідомляє Офіс президента, в першу чергу заживлять критичну інфраструктуру міста, а згодом і побутових споживачів.

"Подали електрику в Херсон. Як і обіцяли, впоралися трохи більше ніж за тиждень", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області:

11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

15 Листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

19 листопада в Мінцифри заявили про те, що в Херсоні ворог зруйнував практично все оптоволоконні вузли.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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