Відключення світла сьогодні дозволить енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти.

Сьогодні, 1 листопада, у низці областей України очікується відключення світла.

Про це повідомдяє прес-служба "Укренерго".

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - пояснили в компанії.

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Віялові відключення відбудуться у таких областях:

Київська та місто Київ;

Чернігівська;

Черкаська;

Житомирська;

Сумська;

Харківська;

Полтавська.

Віялові відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, 10 жовтня Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали відключати світло. Тоді лише за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Вранці 22 жовтня окупанти повторно масово вдарили ракетами по території України. Тоді від електропостачання було відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня супротивники вранці вдарили по низці областей України. В результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

За словами військового експерта Олега Жданова, удари російських окупантів по Україні 31 жовтня - це помста РФ за інцидент у Севастополі.

Вчора також стало відомо, що Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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