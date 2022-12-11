Завтра будуть задіяні додаткові можливості щодо передачі електроенергії в Одесу.

На наступному тижні в мережу будуть увімкнуті нові енергоблоки теплоелектростанцій.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що на цьому тижні був "черговий складний тиждень для енергетиків", оскільки було три атаки – в понеділок 70 ракет випущено по енергосистемі, ще одна - здійснена засобами артилерії по енергооб’єктах Донецької області і атака дронами-камікадзе на півдні України в ніч з 9 на 10 грудня.

"На сьогоднішній день ми змогли відновити більшу частину генеруючих потужностей, але, на жаль, що стосується теплоелектростанцій, то, станом на зараз їхня здатність виробляти електроенергію все ще неповна і залишається нижчою від тої, яку ми мали на початку. Тобто руйнування, яких завдав ворог у понеділок, вони, на жаль, не дозволяють на сьогоднішній день повною мірою використовувати потужність теплових електростанцій, їм потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу", - наголосив Кудрицький.

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Водночас, він очікує, що на наступному тижні в мережі почнуть працювати нові енергоблоки від ТЕС.

При цьому Кудрицький зазначив, що атомні блоки відновили свою роботу в середині тижня після понеділкового обстрілу.

"Що стосується Одещини, то це зараз найбільш постраждалий регіон після атаки шахідів. Сьогодні нам вдалося вже заживити частину споживачів Одеського регіону і міста Одеса. Завтра очікуємо на додаткові можливості щодо передачі електроенергії в місто Одеса, Тому очікуємо, що ситуація буде покращуватися", - сказав голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, кожного року енергетики стикаються з несприятливими погодними умовами і через це додатково якась кількість споживачів може бути відімкнена від мережі. Він додав, що станом на зараз катастрофічної ситуації на Заході України немає, хоча ці несприятливі погодні умови вносять свої корективи в роботу обленерго як на Львівщині, Івано-Франківщині, так і на Закарпатті.

"Це додатковий негативний фактор, він не є визначальним. З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко", - повідомив Кудрицький.

Масовані атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 грудня окупанти запустили по території півдня України 15 дронів-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.

Сили протиповітряної оборони збили 10 безпілотників над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Однак частина дронів поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині, в результаті без електропостачання залишилися тисячі споживачів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні після восьми хвиль російських ракетних ударів пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

9 грудня Шмигаль заявив, що українці цієї зими постійно житимуть в умовах обмеження споживання електроенергії.

Як повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, високовольтні трансформатори прийдуть в Україну не раніше березня, а без цього обладнання відновити повноцінну роботу передачі електрики з енергостанцій до споживачів неможливо.

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