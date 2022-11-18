Українські енергетики намагаються стабілізувати ситуацію.

Відключення світла в Україні можуть стати тривалими внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону закликав українців готуватися до найгіршого.

"Ми намагаємося зараз стабілізувати ситуацію. Готуватись, як відомо, треба завжди до найгіршого. Ми розуміємо, що ворог взагалі хоче знищити нашу енергосистему, спричинити тривалі відключення. Ми працюємо над тим, щоб не дати йому це зробити. Тому готуватися треба, можливо, до тривалих відключень, але наразі ми вводимо графіки, які є плановими і ми будемо робити все для того, щоб відключення були не дуже тривалими", - наголосив він.

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Кудрицький розкрив, яка ситуація із забезпеченням електрики критичних інфраструктурних об'єктів, таких як лікарні та школи.

"Такі об'єкти є пріоритетними для нас, більшість із них обладнані автономними джерелами живлення, тож ситуація на цих критичних об'ктах стабілізована", - розповів голова правління "Укренерго".

Удари РФ по українській енергетиці

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Внаслідок цього було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Є проблеми з електро- та водопостачанням.

По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго повідомило про те, що агресор намагається зупинити українські АЕС.

За прогнозами експертів, аварійне вимкнення електроенергії відбуватимуться до самого кінця війни.

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