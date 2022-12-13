За словами Шмигаля, переговори проводить і французька сторона, і МАГАТЕ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що "конкретики поки що немає" щодо звільнення Запорізької АЕС.

"Стосовно звільнення Запорізької АЕС – поки що конкретики у наших партнерів немає. Росіяни поки складно ставляться до цього об'єкта. Ми розуміємо, що ми, як і всю нашу землю, маємо звільняти…Переговори ведуться і французькою стороною, і МАГАТЕ", – зазначив він в ефірі національного телемарафону.

Проте, за його словами, вже "найближчим часом" на всі атомні електростанції будуть спрямовані місії МАГАТЕ – після чергової російської ракетної атаки у листопаді у МАГАТЕ заявили про намір посилити свою присутність на всіх АЕС України.

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Війна в Україні: ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська. Країни G7 також засуджують викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС.

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що влада РФ може піти на виведення військ із ЗАЕС в обмін на гарантії безперебійного транзиту газу і нафти українською територією. Утім, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не має наміру виводити свої війська з території Запорізької АЕС.

8 грудня стало відомо про підготовку чергової провокації на ЗАЕС з боку окупантів. Зокрема, російські війська розмістили реактивні установки "Град" безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Сьогодні президент Франції Емманюель Макрон заявив про домовленість щодо виведення важкого озброєння із Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами. За його словами, ведуться переговори щодо умов реалізації цього.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розміщувала важке озброєння на Запорізькій АЕС. Під час телефонної конференції з журналістами 13 грудня Пєсков також сказав, що Росія продовжує підтримувати зв’язок з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке намагається сприяти створенню демілітаризованої зони навколо електростанції.

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