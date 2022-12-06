Нібито тільки вони "здатні забезпечити фізичну і ядерну безпеку" станції.

У Росії не мають наміру виводити свої війська з території Запорізької атомної електростанції.

Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи слова гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про те, що експерти близькі до прийнятної угоди між Україною і Росією щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

За словами Захарової, прямі переговори між Росією і Україною з цього питання не ведуться.

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"Ні про яке виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передачі контролю над нею якійсь "третій стороні" не може бути й мови. Станція знаходиться на російській території і повністю управляється Росією. Виходимо з того, що тільки ми здатні забезпечити фізичну і ядерну безпеку ЗАЕС", - сказала вона.

Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, навесні російські загарбницькі війська окупували Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Вони неодноразово наносили удари по її території.

Раніше російське видання "Медуза" повідомило, що влада РФ може погодитися на виведення військ зі станції, якщо отримає гарантії безперебійного транзиту газу та нафти територією України.

А генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що хоче знайти рішення для забезпечення безпеки станції до кінця 2022 року.

Крім того, він хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також з російським диктатором Путіним.

Наприкінці листопада стало відомо, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

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