Як повідомили у "Енергоатомі", це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.

Як повідомили у "Енергоатомі", це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії рф й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу", - удеться в повідомленні.

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Ситуація з АЄС:

23 листопада 2022 року Південноукраїнська АЕС була аварійно зупинена. На АЕС спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки було автоматично відключено.

23 листопада Хмельницька АЕС була відключена від енергосистеми після атак Росії.

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Атаки на енергосистему України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ та область дронами.

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