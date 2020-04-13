Тотальне безробіття. Які нові професії дають шанс вижити під час карантину

Безробіття б’є по українцях не легше, аніж сам вірус. «За бортом» опинилися 364 тисячі осіб, 40 тисяч із них – карантинні новачки. І це лишень офіційно, за даними Центрів зайнятості, і це – тільки початок.

Фінансовий експерт, ректор Міжнародного Інституту бізнесу, екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко прогнозує, що безробіття, в кращому випадку, сягне 40%. Адже те, що ми бачимо зараз з офіційної статистики, лише приблизна кількість. «Це зараз приблизна кількість людей, яким заборонили просто працювати. 25% - це 2 млн людей», - каже він.

Найгірше – деякі скорочені робочі місця можуть зникнути уже назавжди: «Ми зруйнуємо 30% робочих місць, це приблизно 3,5 мільйони робочих місць. Скільки потрібно грошей, щоб їх відновити? На створення одного робочого місця в Україні треба 4 – 5 тис доларів».

Тож експерти попереджають: багатьом українцям доведеться перекваліфікуватися. І чимало уже кинулися шукати нову професію.

«Бачимо, що івент-менеджери, або концерт-менеджери стають викладачами англійської мови. Досить багато бачу резюме викладачів, освітян, які підпрацьовують копірайтерами», - розповідає експерт з працевлаштування Юлія Дорожина.

Задача не проста, але ми вирішили спробувати самі і підказати іншим, як знайти роботу та прогодувати себе й сім'ю. Агент «Грошей» «перекваліфікувалась» у безробітну і тиждень активно шукала роботу.

Зазвичай в інтернеті повно вакансій. Але не зараз! Нині робота є хіба у кількох сферах. «Як і до карантину, так і зараз у нас висока потреба в IT-спеціалістах. Досить активно розвивається аграрна сфера, принаймні, за березень місяць кількість вакансій зросла втричі», - розповідає Юлія Дорожина.

Тож перебирати роботою не доводиться. І ледь не всі нові вакансії – робота «руками»: кур’єри, логісти, пакувальники. Але чи вдасться агенту «Грошей» влаштуватись хоч кудись, зважаючи, що не має досвіду роботи? І чи може кожен знайти підробіток на карантин?

Перевіримо і вивчимо досвід тих, хто вже перекваліфікувався. Богдан Колеснік – професійний актор, який підкорював телеекрани, а нині залишився «за бортом». Перший же день карантину зруйнував усі заплановані зйомки. А заодно і перспективи заробітку. Та рахункам за квартиру і комуналку на карантин все одно. Але Богдан не опустив руки, і пішов… таксувати. «У мене є і дружина, і дитина. Це одна з моїх причин, чому я працюю. Намагаюсь виходити на 12-годинний робочий день. Замовлення частіше йдуть з 6 ранку до 11-12 дня», - розповідає він.

Хоч це і не творча професія, чоловік зберігає позитив. Каже: після карантину повернеться до зйомок, а це - ще одна роль у його житті. Головне зараз - підробіток рятує сімейний бюджет. «Я заробляю достатньо. Інколи буває, що можна і 1000 грн на день. Це, звичайно, не порівняти із зарплатнею на якихось зйомках проектів», - каже Богдан.

Зараз робота таксиста в столиці - одна з найприбутковіших. Якщо працювати по 12 годин 5 днів на тиждень, можна мати приблизно 15 тис грн. Перекваліфікуватися легко – потрібна автівка чи, бодай, водійські права. Служби таксі нині охоче беруть новачків.

Але якщо у вас немає машини чи прав, що робити?... На щастя, є простіші вакансії. Наприклад, агенту «Грошей» пропонують посаду комплектувальника замовлень у супермаркеті.

«Берете замовлення, необхідну кількість ящичків і йдете в торговий зал це все збирати», - пояснюють нюанси роботи.

Досвід не потрібний, співбесіда телефоном 10 хвилин. І все, можна на роботу. Обіцяють 10000 грн на місяць. Заманлива пропозиція. І ми погоджуємось на стажування.

На перший погляд – нічого складного. Освіти не треба, а тому на цю вакансію великий попит. Потрібно збирати продукти, які замовляють покупці онлайн, складати це у візки.

«Ви заробляєте 1 гривню за позицію. 25 копійок за кожен кілограм. Одна позиція – це одне найменування… Бонуси за перший місяць ви отримуєте 10 грн за кожне замовлення», - розповідає інструктор.

«Середнє замовлення - 24-30 товарів. За те, що я їх зберу, отримаю 40 грн. Плюс до цього, якщо клієнт замовляє овочі або фрукти, за кожний кілограм за них ще 25 копійок, і бонус від компанії 10 грн за кожне замовлення. А з часом обіцяють 20. Тобто, одне замовлення це, щонайменше, 50 грн у вашу кишеню», - розповідає агент «Грошей» під прикриттям.

Але ось, що лякає: ані менеджер фірми, яка збирає замовлення, ані супермаркет, не запитали у потенційного працівника довідку про стан здоров’я. І не поцікавились, чи буду людина збирати замовлення в масці та у рукавичках. І це під час епідемії!

На запитання, чи потрібні стажистам санітарні книжки, чуємо відповідь: «Поки що не потрібні».

А якщо збирач продуктів – хворий? Якщо він розносить вірус? Це питання лишилось відкритим…

Втім, заробляти можна не тільки руками. Наприклад, В’ячеслав Матюхін робить це знаннями. «До карантину я проводив весілля, проводив корпоративи, якісь презентації і працював на відкритих заходах, де було багато людей», - розповідає він.

Цієї весни він повинен був добре підзаробити. Планувалось багато заходів. Але карантин все скасував і він залишився без роботи. Тож ведучий заходів почав працювати в інтернеті. Нове робоче місце, штативи, професійне світло та техніка... Зараз він проводить онлайн-ефіри, вчить інших, зокрема, іноземців, як робити весілля.

«Ми говоримо про весільний бізнес, як у них все організовується. В Україні багато наречених, є великий попит на ексклюзивні весілля, от вони їх пропонують. Це такий рекламний майданчик», - розповідає В’ячеслав.

Виявляється, український досвід цікавий іноземцям. І за уроки В'ячеслава закордонні компанії платять! «Я беру за це 100 доларів. Це з закордону, для них це зовсім не багато», - каже чоловік.

Таких ефірів може бути декілька на тиждень. З аудиторією у 40 тисяч підписників - заробіток хороший.

Через інтернет почали працювати й інші українці - репетитори, оператори call- центрів, онлайн-продавці… Всі зараз працюють з дому.

На час карантину змінив роботу і актор Едрагд Чайковський. Гроші закінчуються, а платити за життя треба. Раніше він своїм голосом підкорював глядачів, тепер у масці збирає замовлення. Влаштувався пакувальником в інтернет-магазин.

«Не скажу, що мені подобається робота, але в мене немає іншого виходу. Все пов’язано: перше - я орендую квартиру, потрібно платити гроші, треба на себе гроші витрачати, життя не зупиняється. Про батьків думати теж. Тобто просто потрібна робота, фінанси», - розповідає він.

На сайтах оголошень за таку роботу пропонують від 7 до 12 тис грн, працюють три дні через три. Чим більше ви запакували, тим більше отримали.

Агент «Грошей» теж завершує свій перший робочий день. Виявляється, збирати замовлення дуже важко. Болять ноги, адже по магазину, в якому, до того ж, дуже холодно, довелося пройти не менше 15 кілометрів. Завдань – дуже багато. Тільки цей магазин збирає понад 800 доставок щодня.

«Я за свій 6-годинний робочий день зібрала всього 2 невеликих замовлення, тому отримала менше, ніж виходить в середньому – всього 56 грн. Тобто, якщо я буду працювати 5 днів на тиждень з 8 до 6, збираючи при цьому по 5-8 посилок на день, зможу заробити до 10 тис грн», - розповідає агент «Грошей».

Не надто багато для такої виснажливої роботи.

Але це й не дивно, пояснюють експерти. Через великий попит на вакансії, деякі компанії знизили заробітну плату.

«Якщо ми говоримо про продуктовий ритейл, то, на жаль, там заробітна плата дещо знизилась, в межах 10 відсотків», - розповідає Юлія Дорожина.

У таких працівників, як правило, немає фіксованої ставки, а тому розуміти, скільки ти чітко заробиш, неможливо. Все залежить від напрацьованого. Далі попит на роботу буде тільки зростати. Причому, люди будуть шукати роботу з фокусом на робітничі спеціальності.

Крім того, повернулися сотні тисяч наших заробітчан. І вони теж сушать мізки, де взяти гроші.

До речі, тепер і самій Польщі без українських рук важкувато. Але ділки-посередники, які влаштовують українців на заробітки, користуються моментом та придумують нові схеми. Безробітних заманюють закордон, начебто, можуть влаштувати їх на роботу, попри епідемію. Звісно, за гроші. Варто лише два тижні просидіти на самоізоляції в Польщі і все, можна виходити працювати. На перший погляд, схоже на правду… Але – тільки на перший.

«Так, робота є і запрошення виготовити можуть, і навіть вислати його в Україну. Проте, за офіційними даними, навіть на польському урядовому сайті є інформація, що перетинати кордон тепер можна або по карті побуту чи членам родини. Простий українець потрапити сюди не може», - розповідають українці з Польщі.

Виходить, простий заробітчанин закордон не потрапить, а от посереднику заплатить. Тож будьте обачні! І доки карантин в силі, доки кордони закриті, а гроші потрібні, краще робіть, як радять експерти.

Крок перший – станьте на облік на біржу праці. Зараз це можна зробити онлайн, не виходячи з дому.

Крок другий - не бійтесь на час карантину змінити професію. Як і наші герої, ви можете заробляти в інтернеті на власних курсах або майстер-класах.

Крок третій – придивіться до нових вакансій, яких побільшало через карантин. Але! Не забувайте про засоби захисту – себе й оточуючих. Адже, судячи з нашого експерименту, ніхто інший про вас не піклуватиметься.

Олена Кононенко, Тетяна Стежар