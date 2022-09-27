США готові видавати кредити, навіть якщо в українському бізнесі не буде представлений американський інвестор.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінансова корпорація розвитку США Development Finance Corporation (DFC), що є агентством федерального уряду США, повідомила про готовність кредитувати український бізнес в рамках окремих проектів на суми від $1 млн до $1 млрд на кожен з них.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Зазвичай агентство підтримує тільки американських інвесторів, які здійснюють інвестиції в різні країни світу, однак для України було зроблено виняток. США готові видавати кредити, навіть якщо в українському бізнесі не буде представлений американський інвестор.

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Грибан також зазначив, що крім прямого кредитування DFC готова надавати покриття кредитних ризиків. При такому сценарії кредитором для українського позичальника виступає приватний банк, але позичальник купує страховку кредитного ризику у DFC. Таким чином, умови по кредиту стають більш вигідними — позичальник отримає нижчу ставку і більш тривалий термін залучення грошей.

Крім того, DFC готові страхувати політичні ризики, в рамках яких у них є інструмент покриття військових ризиків. Цей інструмент дуже схожий на страховку інвестицій, яка вже узгоджена з MIGA, але ціна буде залежати від конкретних умов того чи іншого бізнес-проекту.

Всі ці інструменти доступні тільки компаніям, які пройшли фінансовий аудит і мають бізнес-план, що відповідає умовам міжнародного фінансового аналізу.

Однак DFC готова видавати безкоштовні фінансові гранти тим компаніям, які пройшли аудит, якщо визнають їх перспективними. Тобто, українській компанії можна буде взяти цільовий грант на підготовку для проходження міжнародного фінансового аудиту та приведення корпоративної та операційної структури у відповідність до міжнародних вимог. Після його проходження такий позичальник зможе користуватися всіма перерахованими вище фінансовими інструментами.

За словами Грибана, будь-яких обмежень на кількість кредитів для українського бізнесу поки не встановлено.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня 2022 року Уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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