У розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, обіг зріс з 82% до 88%.

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україні зафіксовано рекорд за кількістю реєстрації ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнеси.

Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабним вторгненням РФ.

У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів-4858 бізнесів, а також 648 компаній.

У розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, обороти зросли з 82% до 88%.

Кількість працюючих закладів громадського харчування в липні змінилося несуттєво - з 74% до 76% показників до вторгнення РФ.

Зростають і обсяги онлайн замовлень: в останній тиждень липня їх кількість вперше зрівнялася з довоєнними показниками.

Війна в Україні та підприємці:

Портал "Дія" запустив нову послугу "Єдекларація" для підприємців.

"Єдекларація" для бізнесу замінить 374 види різних дозвільних документів: ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки.

13 червня 2022 року в "Дії" з'явилася нова послуга для деяких ФОПів.

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