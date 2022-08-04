На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україні зафіксовано рекорд за кількістю реєстрації ФОПів.
Про це повідомляє Опендатабот.
Новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнеси.
Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабним вторгненням РФ.
У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів-4858 бізнесів, а також 648 компаній.
У розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, обороти зросли з 82% до 88%.
Кількість працюючих закладів громадського харчування в липні змінилося несуттєво - з 74% до 76% показників до вторгнення РФ.
Зростають і обсяги онлайн замовлень: в останній тиждень липня їх кількість вперше зрівнялася з довоєнними показниками.
Війна в Україні та підприємці:
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13 червня 2022 року в "Дії" з'явилася нова послуга для деяких ФОПів.
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