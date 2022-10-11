За час воєнного стану український бізнес отримав понад 57 млрд грн доступних кредитів за державною програмою "5-7-9".
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
Відзначається, що всього з моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 тис.
При цьому за минулий тиждень в рамках програми підприємці отримали 255 пільгових кредитів на загальну суму 969 мільйонів гривень
Під час війни кошти залучалися на такі цілі: 21,24 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 4,9 млрд грн – як антикризові кредити; 4,41 млрд грн – як рефінансування отриманих кредитів; 0,77 млрд грн – на інвестиційні цілі; 22,61 млн грн – на антивоєнні цілі.
Війна в Україні та кредитування бізнесу:
18 березня 2022 року уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.
Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.
З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).
Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.
1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгові кредити для підприємців за час війни.
8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.
Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.
27 вересня 2022 року США заявили про готовність кредитувати український бізнес.
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