Банками держсектору економіки укладено 96 кредитних договорів на суму 1,2 млрд гривень.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали пільгові кредити на загальну суму 43,45 млрд грн.

Як повідомили у прес-службі Міністерства фінансів, за минулий тиждень видано 166 пільгових кредитів на загальну суму 1,55 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 96 кредитних договорів на суму 1,2 млрд гривень.

"За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 11 111 кредитних договорів на загальну суму 43,45 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору – 8 888 кредитних договорів на суму 25,28 млрд грн, з яких: 0,67 млрд грн – на інвестиційні цілі; 4,12 млрд грн – як антикризові кредити; 3,48 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 19,65 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 15,5 млрд грн – на антивоєнні цілі", - йдеться у повідомленні.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 1 серпня отримали від уповноважених банків 45 933 кредити на загальну суму 133,07 млрд грн, з яких 29 364 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 51,93 млрд гривень.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня уряд прийняв рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, буде сплачувати держава. Після воєнного стану відсоткова ставка по цій програмі буде не більше 5%.