Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти, виявився вище попередньої оцінки.

Єврозона в січні 2023 року зафіксувала рекордний рівень базової інфляції.

Як повідомляє Bloomberg, темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку в 5,2%.

Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також виріс на 0,1 процентного пункту до 8,6% після того, як показник в Німеччині виявився вище попередньої оцінки агентства.

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Як йдеться в матеріалі, такі результати базової інфляції ще більше будуть спонукати ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.

Чиновники ЄЦБ мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5%. Ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.

Єврозона та війна в Україні

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.

30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

Станом на 1 лютого 2023 року інфляція в Європі почала істотно знижуватися.

Німеччина, яка є найбільшою економікою єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні 2023 року порівняно з груднем 2022 року

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