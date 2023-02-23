Єврозона в січні 2023 року зафіксувала рекордний рівень базової інфляції.
Як повідомляє Bloomberg, темпи зростання базових цін досягли 5,3%, що перевищує попередню оцінку в 5,2%.
Загальний показник інфляції, який включає в себе ціни на продукти харчування та електроенергію, також виріс на 0,1 процентного пункту до 8,6% після того, як показник в Німеччині виявився вище попередньої оцінки агентства.
Як йдеться в матеріалі, такі результати базової інфляції ще більше будуть спонукати ЄЦБ до подальшого посилення монетарної політики в рамках утримання фундаментального цінового тиску навіть тоді, коли загальний показник вирівнюється.
Чиновники ЄЦБ мають намір підвищити депозитну ставку до 3% з 2,5%. Ринки посилили свої очікування щодо посилення монетарної політики, і зараз прогнозують пік циклу зміни ставок ЄЦБ на рівні близько 3,75%.
Єврозона та війна в Україні
1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.
Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.
16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.
У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.
Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.
Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.
Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.
30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.
Станом на 1 лютого 2023 року інфляція в Європі почала істотно знижуватися.
Німеччина, яка є найбільшою економікою єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні 2023 року порівняно з груднем 2022 року