Очікується, що Європейський центральний банк підвищить процентну ставку в рамках своєї кампанії зі стримування інфляції.

Інфляція в Єврозоні різко і швидко знизилася минулого місяця, оскільки стрімко зростаючі ціни на енергоносії знизилися на тлі масштабних зусиль Європи з охорони навколишнього середовища.

Згідно з оцінкою Європейської комісії, споживчі ціни в країнах, що використовують євро, зросли на 8,5% в річному численні в січні в порівнянні з 9,2% в грудні і значно нижче двозначного зростання восени. Це було третє місячне зниження відтоді, як у жовтні рівень інфляції досяг 10,6 %, повідомляє The New York Times.

Як йдеться в матеріалі, звіт став останнім сигналом того, що інфляція в Європі починає істотно знижуватися, і зміцнив очікування, що європейська економіка зможе уникнути глибокої і болючою рецесії, яку економісти прогнозували кілька місяців тому.

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Очікується, що Європейський центральний банк підвищить процентну ставку на півпункту в рамках своєї кампанії зі стримування інфляції шляхом охолодження економіки.

Єврозона і війна в Україні:

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року Інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року Інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.

30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

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