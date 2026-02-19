"Фінансова катастрофа" у США: коли станеться крах долара, і чи зароблять на цьому українці

Відомий інвестор Пітер – "Dr. Doom" – Шифф, який раніше вже передбачив кризу 2008 року, пророкує нову "фінансову катастрофу" у США. Експерти пояснили УНІАН суть прогнозів та наслідки такої кризи для гаманців українців.

Пітер Шифф, який напророкував для США справжню "фінансову катастрофу", - це досить відомий фінансовий аналітик. Аналітик, який на власних аналізах заробив собі статок. І який прогнозує крах долара "вже у кінці поточного року або на початку наступного". Тобто – акурат під вибори до Конгресу у США.

А яка валюта найчастіше захована в українців під подушками? Долар США. Так само, як і у золотовалютних резервах НБУ, до речі (хоча частка євро зростає, завдяки донорам з ЄС). Ще - долар є ключовою валютою для українських експортерів й імпортерів. Це все робить тему "американської кризи" вкрай актуальною.

УНІАН знайшов дослідників-американистів та українських фахівців, які безпосередньо знайомі з Шиффом, щоб вони пояснили ці прогнози "на пальцях" та спростували або підтвердили їх. А також, щоб пояснили, яким боком це вилізе українцям.

"Доктор Судний день"

Економічні кризи у США трапляються досить часто, але різної інтенсивності. З точки зору оцінки масштабів американського держборгу, ця країна взагалі не виходить з турбулентності.

Тому кризи для США прогнозують постійно. І не лише конспірологи з російського РЕН-ТВ, але й цілком поважні діячі, до яких прислухаються мільйони інвесторів "калібром" поменше.

Наприклад, Уоррен Баффет, засновник Berkshire Hathaway створив навіть власний "індекс кризи", який є співвідношенням капіталізації американського ринку акцій до ВВП країни. Якщо ринок акцій занадто перевищує показник реальної економіки, то це вже "бульбашка". Якщо ж індекс більше 200%, то "бульбашка" скоро "лусне". Бо це означатиме, що ринок капіталів вдвічі перевищує реальну економіку. Станом на грудень 2025 року показник був 225%.

Власне, схожої думки - герой цієї статті Пітер Шифф, кожен прогноз якого страшніший за попередній. За що він отримав прізвисько "Dr. Doom", що перекладається як "Доктор Судний день". Втім, кризу 2008 року він спрогнозував досить влучно.

Пітер Шифф є президентом брокерської компанії Euro Pacific Capital, а також дослідником у Інституті імені Людвіга фон Мізеса, який дотримується австрійської школи економіки. Тобто Шифф це, так би мовити, "філософ ліберальної економіки", який є досить популярним у США, і якому вимушений відповідати особисто Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Востаннє "батл" між Трампом та Шиффом відбувся у грудні 2025 року, коли брокер виступив проти "трампономіки", яка, на його думку, "лише прискорює інфляцію", "підвищує ціни на бензин" (а вартість галону у США - це головне мірило стабільності економіки) та взагалі "веде США до кризи".

Також він розкритикував біткоїн, наполягаючи, що краще зараз вкладатися у золото (на чому Шифф, власне, й заробляє як брокер). А Трамп є великим прихильником криптовалют та навіть емітентом власної крипти, названої ним на честь самого себе. Ще одна "тріщина" у стосунках.

Трамп у відповідь нагримав на Шиффа, обізвав його "невдахою-трампоненависником" й заявив, що він, навпаки, опустив ціни на бензин "до 1,99 долара" і "виправив кризу Байдена", на прізвищі якого у діючого американського президента потужна психологічна фіксація.

Варто додати, що Трамп і Шифф є представниками однієї "тусовки" - ходять на ті ж заходи, дають інтерв’ю тому ж Карлсону. Тобто Шифф точно не є адептом демократів. Але є супротивником Трампа. А останні гучні зави про фінансову "катастрофу" у США, що швидко наближається, є продовженням саме цієї дискусії.

У останньому "акті" суперечки Шифф акцентував, що прийдешня криза буде більшою за всі попередні. Новизна у тому, що він тепер досить конкретно назвав її початок – кінець поточного року або початок 2027-го. Шифф стверджує, що це буде саме "американська криза", а не світова, від чого "світ навіть виграє".

"Світ нині буквально "витягує килим з-під ніг" США. Долар зазнає краху. Його замінить золото. Центральні банки скуповують золото й позбуваються доларів. Ми знову прямуємо до економічної кризи - такої, що на її тлі фінансова криза 2008 року виглядатиме як недільна школа, - пророкує містер Шифф. – "Бульбашка" - в доларі. "Бульбашка" - в економіці США. Золото і срібло попереджають про значно глибшу кризу, яка може вдарити або наприкінці цього року, або вже наступного. Ми рухаємося до кризи долара США".

То чим є ці заяви насправді: лише спекуляціями брокера, який заробляє на золоті, чи дійсно авторитетним прогнозом, під який є "залізобетонні" підстави?

Не криза, але кризові явища

Володимир Дубовик, дослідник-американіст та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова, у коментарі УНІАН зауважує, що американці вже до звикли до таких прогнозів і не чекають зараз реальної "фінансової катастрофи".

"Падіння - різке та безповоротне - американської економіки прогнозують давно. Але підстав говорити про те, що саме зараз ми знаходимось перед катастрофою для економіки США наче немає. Так, долар зараз трохи втратив в ціні, але чи буде це тривалим явищем? До того ж це дає ситуативно навіть переваги у торгівлі для американських виробників", - натякає експерт на те, що падіння долару робить американський експорт дешевшим для іноземних покупців, і це вигідно Трампу.

Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що фінансова криза у США неодмінно станеться, але колись потім, і навряд чи саме цього року.

"Після підвищення митних тарифів Дональдом Трампом, ще у квітні 2025 року, з’явилися розмови про те, що подібні кроки можуть підштовхнути світ до дедоларизації. А зараз багато країн тримають свої резерви і ведуть торгівлю між собою (не з США) у доларах. Дедоларизація означає, що попит на долар у світі буде падати. А це вже означатиме інфляцію у США. Що й може призвести до фінансової кризи. Чи буде вона 2026 року або трохи пізніше – подивимось. Але те, що передумови для кризи є – це факт", - каже нам дослідник з НІСД.

Фінансовий аналітик та експерт з фондового ринку Андрій Шевчишин дотримується схожої думки – кризові явища вже є, але масштабної кризи він у озвучені терміни не очікує.

"У прогнози про глобальну кризу у США не вірю. Але кризові явища – можливі, - каже аналітик у розмові з УНІАН. – Загалом, проблем там багато, а головна – дії Трампа. Які можуть призвести до "скидання" американських боргових паперів іноземними державами. США тоді важко буде зберегти домінування долару. Вони цього дуже бояться, і тому всім постійно погрожують".

Але щодо великої американської кризи, на зразок "Великої депресії", в пана Шевчищина інші аргументи.

"Якщо весь ринок каже, що все повалиться, то кризи не буде. Криза завжди стається зненацька. А коли всі її чекають та тикають у неї пальцями, то це призводить до антикризових дій ФРС, Мінфіну, всіх учасників ринку. Бо ніхто не хоче вистрибувати з вікна через збитки. Але передумови для кризових явищ є", - все ж погоджується він.

Одним з індикаторів майбутніх "кризових явищ" фінансовий аналітик називає залученість некваліфікованих інвесторів у ринок капіталу США, які вразливі до маніпуляцій та паніки, і тому зростаючий тренд ринку може змінитися корекцією. А значна обвальна "корекція" - це і є криза.

"Інвестиції роздрібних клієнтів – населення – у США досягли історичного максимуму. Це дуже небезпечний момент, бо "бабуся" - це найменш поінформований та найбільш недосвідчений інвестор. Такі інвестори зазвичай заходять останніми, і це часто означає "розворот" ринку", - каже Андрій Шевчишин.

Проте кризи долару український фінансист, на відміну від Пітера Шиффа, не очікує.

"Коли все валиться, то куди інвестори йдуть? У долар. Там вони шукають "тиху гавань". А також у золоті та найбільш стабільних реальних активах. Під час криз долар та інші резервні валюти завжди укріплюються", - наполягає він.

Ліберал проти свободи капіталів

УНІАН знайшов українського експерта, який особисто знайомий з Пітером Шиффом та з його концепціями "фінансового судного дня". Це Ярослав Романчук, економічний експерт тієї ж австрійської школи економіки та президент Міжнародного інституту свободи. І він стверджує, що Шифф трохи "заграється" з термінами, але "глобально він правий".

"Шифф – класичний інвестор, який робить ставку на дорогоцінні метали, передусім на золото. Але він трошки спекулює на прогнозах. Проте з точки зору аналізу слабкостей та структури капіталу він достатньо прагматичний. Наприклад, він давно казав про [зростання цін на] золото, і виявився правий. Але він говорить переважно про довгострокові інвестиції у 10-30 років. Він у цьому дещо схожий на Баффета", - розповідає нам пан Романчук.

Український експерт акцентує, що "строки це не наука - це відчуття", яке важко оцінити. Втім, він погоджується з Шиффом, що на американському фондовому ринку є "бульбашки".

"Шифф у цих оцінках не самотній. Але він більше "прив’язує" це все до діяльності ФРС у останні 10-15 років, коли вони "накачували" економіку грошима. Це ознака занадто вільної грошової політики, яку, навпаки, потрібно було посилювати, щоб ФРС не був таким активним учасником ринку відкритих операцій", - каже Ярослав Романчук, натякаючи, що ліберал Шифф виступає проти свободи капіталу.

На думку Шиффа, як каже український експерт, обсяг "бульбашок" - коли великі компанії вкладають і вкладають кудись кошти, але нічого з того не отримують, - вже досяг своїх пікових значень, і скоро "може бути відкорегований".

"Масштаб тієї "корекції" дійсно може показати, що криза 2008 року - то були лише "квіточки". А тригером може стати будь-що – неотримання прибутку кимось з Топ-7 стейкхолдерів, зміна ставки ФРС тощо", - завершує думку фахівець.

Але обвал долару - це вже, скоріше, наслідок, ніж причина можливої кризи. Що ж сталося? Як вважає пан Романчук, сталася "втрата довіри до долару" - як по світу, так і серед американських інвесторів.

"Конкуренція девальвацій"

Долар США став "золотим стандартом" після Другої світової війни, а особливо після 1960-х, коли американська економіка, підкріплена ще й потужним оборонним фактором, досягла своїх піків відносно всіх інших країн світу. Але з того часу багато що змінилося – передусім, індекс долара з того часу дуже впав.

Цей показник показує вартість долара відносно кошика з валют шести ключових торгових партнерів Штатів - євро, єни, фунта стерлінгу, канадського долару, шведської крони та швейцарського франку.

Послаблення долару дає тимчасову перевагу американському експорту, який є пріоритетом для Трампа, але "розмиває" статус американської валюти як заміни "золотого стандарту". Західні ЗМІ рясніють заголовками на кшталт "долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа" та іншими. Власне, якщо "доларовий стандарт" розчаровує, то інвестори шукають альтернативи, а, найчастіше, повертаються до оригінального золота (ціни на яке б’ють рекорд за рекордом).

З цими висновками згоден і Ярослав Романчук, який питання довіри до долару зараз ставить на перше місце у дискусії про можливу американську кризу. На його думку, у світі відбувається "конкуренція девальвацій" - чим дешевша ваша валюта, тим привабливіші ваші товари для імпортерів. Ми девальвуємо гривню, американці – долар і так далі. Це така "валютна війна", яка активно триває з 2008 року, що й призвело до втрати довіри до всіх валют одразу.

"Ця довіра зараз на найнижчому рівні – у "червоні зоні". Всі валюти засновані на довірі. І у період недовіри інвестори просто "скидають" гроші", - пояснює експерт.

За його словами, золото – це унікальний і єдиний у своєму роді інструмент розподілення ризиків в умовах девальвації долару та зниження купівельної спроможності населення. І він залишиться безальтернативним надалі.

Щодо криптовалют як альтернативи долару експерт досить скептичний, бо це спекулятивний актив. До того ж весь ринок криптовлают "це десь 3-4 трильйони доларів" у еквіваленті, які "розмазані" по сотнях "монет". Щоб стати "золотим стандартом", якійсь криптовалюті потрібно зайняти домінуючу позицію у понад 90% ринку та при цьому бути багатофункціональною – бути й платіжним засобом, а не лише спекулятивним активом. Така крипта може й з’явиться, "але точно не зараз".

Замінити долар теоретично могли б інші національні або навіть наднаціональні валюти. Але експерт і тут досить скептичний, хоча й фіксує, що багато держав до цього вже готуються.

"Євро міг би, але європейська економіка у стані стагнації. Щоб змінити ситуацію європейцям потрібні радикальні зміни – як у Британії у 1980-х. А це "боляче". Це може бути китайська валюта або якась міжнародна платіжна система між країнами БРІКС. Або якась гіпотетична "об’єднана арабська валюта", бо в них значний золотий запас. Я у скору відмову від долара не дуже вірю, але з якоїсь причини Китай купує занадто багато золота. Золото, до речі, активно купують і Бразилія, і Південна Африка. Купують всі, хто незадоволений доларом", - продовжує він.

Проте всі ці варіанти не є наразі справжніми альтернативами "зеленому", адже долар - це "інструмент і зберігання, і оплати, і інструмент борговий", чого конкуренти зараз повноцінно запропонувати не здатні. Поки що…

"Відмова від долару це "двосічний меч" - бо китайці та всі інші скептики теж доларом користуються. Тому, попри підготовку, цього року долар поки що буде у безпеці. Ми можемо лаяти долар, але все інше наразі ще гірше", - робить висновок економіст.

А як це впливає на настрої американців, де набирає обертів передвиборча кампанія?

Настрої американців

Американіст Володимир Дубовик вважає, що інфляція є значним передвиборчим фактором у США, проте панічних настроїв щодо можливої "фінансової катастрофи" серед американців немає.

"Якихось суттєвих хвилювань щодо тенденцій розвитку економіки у США серед американців я не бачу. Інфляція зберігається, хоча і не на такому рівні як ще нещодавно. Передчуття потужної кризи немає. Але постає питання того, що може собі дозволити пересічний громадянин", - каже експерт.

Дані щодо інфляції у США наочно демонструють, чому на останніх виборах Джо Байден програв – бо зростання цін за час його правління було найбільшим за 30 років. Втім, Дональд Трамп, якого заради втримання інфляції й обирали, все більше розчаровує американських виборців.

"Трамп втрачає популярність через те, що обіцяв вивести економіку з інфляції. Але вона потроху продовжується, тож це підриває авторитет президента, - продовжує пан Дубовик. – Думається, що Трамп буде використовувати активність у зовнішній політиці, щоб відволікти увагу від проблем всередині країни. Але чи будуть його дії тут успішними і як це сприймуть американці? Час покаже".

Це певною мірою пояснює зростання дипломатичної активності Білого дому наприкінці минулого року та вже у році 2026-му – Венесуела, Іран, Гренландія тощо. Російсько-український "пісділ" теж у цьому рядку. Виглядає так, що кризові явища в економіці роблять американську адміністрацію більш залежною від "швидкого успіху".

Американська криза для України – загрози та нові можливості

Пітер Шифф стверджує, що наближається саме "американська криза", яка не лише не зачепить інші валюти, а, навпаки, надасть їм переваги.

Проте Андрій Шевчишин не погоджується з цією тезою. На його думку, "американська криза" – це питання глобальної фінансової стабільності.

"Вона, якщо станеться, зачепить весь світ. Просто не зможе не зачепити. Глобалізація зробила свою справу. Транскордонні платежі та торгівля відбуваються у доларі", - каже аналітик.

Україна, за його словами, теж постраждає в разі американського колапсу. Криза долара може підвищити вартість товарів та послуг – зокрема й тих, які надходять до нашої країни.

"Україна - у небезпеці в разі кризи, бо повністю залежна від фінансової підтримки партнерів. Зараз ситуація виглядає більш-менш стабільно, бо гроші вже виділені на найближчі 2 роки. Але світова криза, спричинена кризовими явищами у США, може порушити графік цих виплат, що для нас критично. Бо Європа також постраждає, - каже Шевчишин. – І якщо ми, гіпотетично, виходимо з війни під час світової кризи, то це вдарить по відновленню. Допомога на відновлення або інвестиції будуть в рази менші, ніж ми могли б очікувати".

А, ось, гіпотетичне знецінення долару, про яке каже Шифф, він оцінює не лише як ризики, але й як нові можливості.

"Тоді почнеться переоцінка наших активів. Хочу нагадати, що вони в нас рахуються у доларах. І якщо долар девальвує, то всі наші активи починають різко зростати у ціні у доларі. Золото фіксується й теж зростає у доларі. Євро, британський фунт та єна, якої у наших резервах є трошки – зростають у доларовому еквіваленті. Тобто, українські резерви та взагалі активи будуть перераховуватися у бік збільшення", - наголошує пан Шевчишин.

Але він все одно каже, що позитивний сценарій малоймовірний.

"Що є стабільнішим – гривня чи долар на тлі кризи? Питання риторичне. І якщо повалиться долар, то й гривня теж. А якщо константою для оцінки резервів буде євро, то через девальвацію долару резерви НБУ навпаки зменшаться. Бо доларові резерви у еквіваленті євро будуть зменшуватися, як і долар буде зменшуватися по відношенню до євро", - додає негативу фінансовий аналітик.

Інше "болюче" для українців питання – вже купувати долар чи навпаки збувати, на тлі "апокаліптичних" прогнозів та кризових явищ у США?

"Не те і не інше. Диверсифікувати. Розглядати у своїх збереженнях і долар, і гривню, і інші активи. На цей рік девальвація гривні до долару очікується з 43 до 45-46 гривень за долар на кінець року. Це до 6% девальвації. Небагато. А на довгострокових українських гривневих облігаціях, для порівняння, можна зараз заробити 16,6% річних, а на короткострокових – 14,5%. Причому без податків. Це більше, ніж очікувана інфляція, і ніж потенційна девальвація гривні до долару", - заохочує він українців витягати долари з панчіх для інвестицій в український державний борг.

Іван Ус погоджується, що американська фінансова криза не обійде стороною нашу державу. Проте зберігає помірний оптимізм.

"Для України дуже небажано, щоб рухнув чинний фінансовий світопорядок, заснований на домінуючій ролі США. Бо постає питання, що долар замінить. Якщо це буде євро, то для України це зіграє у "плюс". Тому що Україна планує бути у ЄС. Якщо це буде китайський юань, або навіть британський фунт стерлінгів чи швейцарський франк, то це вже буде складніше. Але, попри дедоларизацію та навіть фінансову кризу у США, я не бачу великих проблем для України. Але США – це головний постачальник озброєнь для нас, тому проблеми там для нас не бажані", - додає він.

У свою чергу, Ярослав Романчук вважає, що впив "американської кризи" Шиффа на Україну буде залежати від того, як ми самі скористаємося ситуацією. Адже будь-яка криза - це також час нових можливостей.

"Це може стати для нас або спасінням, або прокляттям. Криза вдарить по акціях передусім, а в Україні є, може, якась сота частка відсотка громадян, які інвестують у акції. Головна ж наша вада, яка й вбереже нас від кризи – в нас неконкурентна юрисдикція для інвестицій. Але це й не дасть кризою скористатися. Бо ми могли б створили асиметричні до американських умови і зазивали сюди інвесторів, які звідти тікають через втрату довіри до долара. Але до нашої юрисдикції вони теж довіри не мають", - розводить руками експерт.

Попри це, на його думку, криза - "це унікальний історичний момент" для України, до якого в нас ще є час підготуватися.

"Нам потрібно подолати війну та створити щось, за що великим інвесторам доведеться "битися" між собою. Це, до речі, сприятиме й підтримці України, бо тоді іноземні інвестори лобіюватимуть підтримку для України, щоб швидше тут опинитися зі своїм капіталом", - вважає пан Романчук.

Можлива криза у США - це не лише крах, а й нові можливості – для американців, але й для українців. Так, економічно ми, відверто, не "тигри". Проте в нас є інші "козирі", які ми цілком можемо використати собі на користь в умовах світового хаосу. Так само, як це вже намагаються робити китайці, бразильці, росіяни та загалом всі охочі. Навіть важкий на підйом ЄС починає потроху ворушитися. Україна повинна збагнути переваги свого стану та конвертувати їх у щось більш практичне. Приклад експорту озброєнь, які є "новою нафтою" у нашому бентежному світі, наочно показує, що переваги в нас є.

Андрій Попов