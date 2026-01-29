Гірше за кризу 2008-го: економіст попереджає про американську фінансову катастрофу

За словами Шиффа, це буде саме криза в США, від якої решта світу навіть виграє.

Американський економіст Пітер Шифф, який став відомим завдяки точному прогнозу фінансової кризи 2008 року, заявив про наближення американської фінансової катастрофи, повідомляє Clash Report.

"Світ нині буквально "витягує килим з-під ніг" США. Долар зазнає краху. Його замінить золото. Центральні банки скуповують золото й позбуваються доларів. Ми знову прямуємо до економічної кризи - такої, що на її тлі фінансова криза 2008 року виглядатиме як недільна школа", - сказав економіст.

Шифф наголосив, що це буде не глобальна фінансова криза, а саме американська, а решта світу "від цього навіть виграє".

"Бульбашка - в доларі. Бульбашка - в економіці США. Золото і срібло попереджають про значно глибшу кризу, яка може вдарити або наприкінці цього року, або вже наступного. Ми рухаємося до кризи долара США", - заявив Шифф.

Він наголосив, що це – вотум недовіри американській економіці та здатності американського уряду керувати державними фінансами.

"У золота немає "стелі", бо в долара немає "дна", - зазначив економіст.

Падіння долара США - останні новини

28 січня долар США опустився до чотирирічного мінімуму після того, як президент Дональд Трамп відмахнувся від його нещодавнього ослаблення. Це сприяло збільшенню продажів долара та підвищенню курсів інших валют, зокрема євро вперше з червня 2021 року піднявся вище рівня в 1,2 долара.

26 січня ціна на золото підскочила до рекордного рівня понад 5100 доларів за унцію (164 долари за грам), продовжуючи історичне зростання. Інвестори скупляють цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності. Це відбувається на тлі кризи довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спричинена деякими нестабільними рішеннями адміністрації президента Трампа.

