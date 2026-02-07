Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа, - The Economist

Інвестори змушені шукати альтернативи, але повноцінної заміни долару покищо нема.

Американський долар переживає, ймовірно, найгірші часи за всю історію. Потенційно можна говорити про те, що він втрачає роль головної валюти світу. І в значній мірі – це наслідок політики Дональда Трампа, пише The Economist.

Видання зазначає, із січня 2025 року долар втратив десяту частину своєї вартості відносно широкого кошика інших валют. Це позначається на американських фінансових активах. Наприклад, номіновані в євро американські акції майже не зросли за останній рік навіть попри те, що на внутрішніх американських біржах протягом року спостерігалося стрімке зростання на хвилі ентузіазму щодо ШІ-технології.

Крім того, протягом минулого року серед інвесторів сталося кілька епізодів масової паніки, спричинених політикою Вашингтона. Найяскравішим епізодом було стрімке падіння біржових індексів у квітні 2025 року після того, як Трамп оголосив тарифну війну усьому світу. Схожий вплив мали погрози щодо анексії Гренландії.

Відео дня

У такі моменти інвестори тікають від американських активів, спричиняючи падіння вартості облігацій, акцій та американської валюти. Таких епізодів за останній рік було сім – втричі більше, ніж в середньому за рік в попередні періоди.

"Ці спазми дають уявлення про перевернутий світ, у якому доларові активи більше не є безпечними. Це тривожна перспектива, враховуючи, що долар є світовою резервною валютою", – пише The Economist.

Небувалий в історії стрибок цін на золото, що спостерігався протягом останнього року, видання теж пов’язує із втратою довіри до долара: інвестори захищають себе від знецінення американської валюти та інших ризиків, пов'язаних з цим.

Автори публікації зауважують, що, на щастя для Америки, поки що у світі немає реальної альтернативи долару, тож інвестори на певний час "приречені" зазнавати збитків, тримаючи активи в американських фінансових інструментах. Але все це створює "ризик появи альтернативи".

"Як довго Америка може випробовувати свою удачу? Країні пощастило, що інвестори мають мало альтернатив долару. Дорогоцінні метали є поганою заміною твердої валюти, Однак нестабільна політика та падіння обмінного курсу роблять утримання долара ризикованішим, ніж протягом багатьох останніх десятиліть", – резюмує видання.

Інші новини економіки

Як писав УНІАН, Росія зіткнулася з серйозними економічними проблемами через війну. Зростання попередніх років, спричинене високими військовими витратами, суттєво сповільнилося, а падіння світових цін на нафту позбавило Кремль значної частини доходів.

Демографічні втрати, включно зі спадом населення, втратою частини працездатних людей через еміграцію і мобілізацію, також серйозно стримують економічний розвиток. Уряд намагається маневрувати шляхом податкової і монетарної політики, але експерти бачать, що без структурних змін і зменшення залежності від воєнних витрат перспективи для стабільного економічного зростання залишаються слабкими.

Вас також можуть зацікавити новини: