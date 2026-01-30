Мідь, золото і срібло підскочили до рекорду і різко впали: скільки тепер коштують метали

Відзначається, що зміцнення долара позначилося на вартості металів.

Ціни на золото, срібло і мідь різко впали в п'ятницю, 30 січня, після досягнення рекордних максимумів за тиждень. Інвестори занепокоїлися через згасання надій на агресивне зниження процентних ставок у США і стабілізацію курсу долара.

Агентство Reuters пише, що індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до інших валют, зміцнився на тлі очікувань призначення Кевіна Варша на посаду глави Федеральної резервної системи США.

"Ринок вважає Кевіна Варша раціональною людиною, яка не буде агресивно наполягати на зниженні ставок", - сказав аналітик Panmure Liberum Том Прайс.

Відео дня

Зростання курсу американської валюти робить метали, ціни на які встановлені в доларах, дорожчими для власників інших валют, що може вплинути на попит.

Станом на 14:01 за київським часом золото подешевшало на 4,7% до 5143,40 долара за унцію (1 грам – 165,91 долара), а срібло втратило 11%, впавши до 103,40 долара (1 грам – 3,34 долара) після того, як 29 січня досягло рекордних значень в 5594,80 і 121,60 долара за унцію відповідно.

При цьому мідь, яка 29 січня досягла рекордного рівня в 14 527,50 доларів за метричну тонну, 30 січня подешевшала на 1,1% до 13 465 доларів. Цього місяця вона подорожчала приблизно на 6% після зростання на 11% у грудні.

Трейдери очікують подальшого падіння цін на мідь, алюміній та інші промислові метали напередодні свята Місячного Нового року 16 лютого, коли Китай, найбільший споживач металів, закриється на тиждень.

Ціни на метали - останні новини

6 січня ціни на мідь продовжують зростати і встановлювати нові рекорди на очах. Метал подолав психологічну позначку в 13 000 доларів за тонну, тому що інвестори зробили ставку на посилення ситуації на ринку.

19 січня ціни на срібло досягли рекордних максимумів після того, як президент США Дональд Трамп попередив про введення додаткових мит для деяких європейських країн в рамках суперечки щодо Гренландії.

29 січня ціна на золото зросла до нового рекорду, досягнувши рівня 5600 доларів за унцію, оскільки інвестори шукали "тиху гавань" через ескалацію геополітичної напруженості та ослаблення економічних сигналів у США.

Вас також можуть зацікавити новини: