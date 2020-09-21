Недолегалізували. Як процвітає нелегальний гральний бізнес

Кілька місяців тому Верховна Рада прийняла довгоочікуваний та багатостраждальний законопроект про легалізацію грального бізнесу. Здавалося б, кінець бандитській епосі нелегального азарту. Та щось пішло не так. Документ так і не запрацював, а підпільні гральні зали продовжують існувати й платити за «кришування». Просто вдвічі більше.

Легалізації грального бізнесу не відбулося. Підпільні зали як працювали, так і продовжують працювати «в тіні». Лишень за «кришування» почали платити вдвічі більше. «До того, як почали постановою закривати ці заклади, дахування правоохоронців коштувало від35 і до 80 тисяч гривень. На сьогодні від 80 тисяч гривень і вище. До 200 і більше», - розповідає «Грошам» голова громадської організації з підтримки легалізації грального бізнесу в України Олена Мочалова.

В минулому Олена сама шість років працювала букмекером і касиром, тоді ще у легальному казино. Тому знає всі паролі і явки, хто де працює і скільки платить. Вона розповідає, що «за безпеку» нелегального бізнесу, в середньому. в Києві платять 80 тисяч гривень.

Платять і працюють в «чорну». Таких закладів у столиці близько двох сотень. «Їх багато і дійсно буде відчинятися ще більше. Працюють по своїй базі, по телефонному дзвонику», - каже Мочалова.

А от прикриття вигадують нові.

Місто Ніжин, 150 кілометрів від Києва. Звичайний кальянний бар. Тут можна посидіти компанією, випити кави, покурити кальян. Нічого не звичайного. Втім, саме тут, за інформацією «Грошей», влаштували підпільний гральний зал.

Йдемо на перевірку. Темне приміщення, без вікон, диванчики, кальяни. Дійсно схоже на звичайний бар. Жодних гральних автоматів.Значить, наш інсайдер обманув?

Але у нас є відео, зняте за 10 хвилин до появи агента «Грошей» у закладі. І наш інсайдер платить гроші за ставку. Мінімальна – 200 гривень. І чеків тут не видають.

То за що ж він заплатив? Виявляється – за планшет, до якого під’єднано програмне забезпечення онлайн-казино. Все просто і дуже зручно. Зручно для підпілля.

Агент «Грошей» бере таку «іграшку» й собі.

«200 гривень - мінімальна ставка, я вам даю планшет і можете грати», - пояснюють «Грошам» «правила».

«Але ж грати заборонено?», - дивуємось.

«Ну, заборонено, але знову відкриваються», - кажуть нам.

Схема проста: на планшеті є вже зареєстрована гра за кодом, на цей код приходять гроші, на які людина грає і робить ставки.

За сусіднім диванчиком – ще один такий клієнт. Теж грає. Сумнівів, що цей заклад порушує закон, не лишилося.

Викликаємо поліцію. І починаємо знімати все відкрито. Як тільки вмикаємо камеру, систему вимикають.

«Що трапилось? - питаємо. – Ми не можемо пограти».

«Інтернет пропав», - чуємо у відповідь.

«Ви не відмовляєтесь, що ви тут займаєтесь нелегальною гральною діяльністю?» - «Ви все самі бачите. Я нічого коментувати не буду».

Прибуває поліція. Пишемо заяву, правоохоронці вилучають планшети і описують все майно.

Клієнт псевдо-кальянної Олександр підтверджує, чим він тут займався: «Я зайшов кави випити і трохи посидіти».

«І грали?», - питаємо.

«Так, грав».

«Щось виграли?».

«Ні».

«Може, тоді і не треба грати?».

«Може».

Олександр працює вантажником, а сюди приходив кілька разів «спустити пару». Він не вважає, що має залежність. Переконаний, що лікуватись від ігроманії треба тим, хто вже виносить з дому останнє.

Поки поліція з понятими оглядають місце потенційного злочину, кальянник він же адміністратор, він же бармен і він же касир нелегального закладу, 19-річний хлопець, виявляється, сьогодні відпрацьовує тут останню зміну!Розповідає, що працював тут приблизно три місяці. І навіть не відразу дізнався, що тут – нелегальне «казино». «Я просто далекий від цієї теми. Тому мене не насторожило взагалі ніяк. Тобто, щоможе статися в майбутньому я не знав», - каже він.

Також розповідає, що звільняється з роботи і відпрацьовує останній день. Але від кримінальної відповідальності це його не звільняє…300-500 гривень, які хлопець заробляє на день, навряд покриють величезний штраф, який, як на цапа-відбувайла, можуть на нього повісити.

Така сама ситуація по всій Україні. Гральні заклади не чекають, поки запрацює закон. Вони починають працювати самі. І сплата штрафу - це мізер у порівнянні з тим, скільки вони заробляють щоденно. Легше просто відкупитися.

Гравцям – ігри азартні. А політикам – ігри корупційні.Саме з поділом сфер впливу у цьому бізнесі, колізіями у законодавстві, і пов’язана затримка зі вступом в силу легалізації. Головна боротьба точиться за те, хто очолюватиме і входитиме в комісію з легалізації грального бізнесу. Адже, хто платить, той і замовляє музику.

Анна Чайка

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter