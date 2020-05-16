Свій до свого по своє. Як в умовах карантину виживає малий бізнес

В соціальних мережах з’являється все більше постів на підтримку сімейних пекарень, маленьких виробництв крафтових сирів чи домашніх соусів. Щоб пережити економічно складний період, власники малого бізнесу радять клієнтам звертати увагу на продукцію один одного. Наприклад, хештег #купуйумалих запустила у Facebook співвласниця київської пекарні March & Co Софія Теребова. «Вдячна кожному, хто купує у малих виробників. На відміну від великих компаній з великим обігом, малі мають обмежені можливості, вкладають у справу весь час, заощадження та натхнення. Часто все роблять самотужки і дуже хочуть вирости, щоб дати дорогу іншим малим», - підкреслює Теребова.

Про поточні труднощі малого бізнесу вона знає не з чуток - коли в Україні розпочався карантин, продажі у її пекарні зупинилися…

Купуй у малих, але смачних

Софія пече з 2013 року. Понад п’ять років працювала як домашній кондитер, в основному, пекла для друзів та знайомих. А восени 2018 року вони знайшлися з бізнес-партнером, відкрили кондитерський цех та запустили невелике виробництво. Донедавна пекарня March & Co працювала переважно над замовленнями для кав’ярень, маючи близько двадцяти партнерів по Києву. Бізнес був стабільний, в лютому переїхали в більше приміщення, щоб рости та розвиватися.

Коли 16 березня у столиці запровадили жорсткий карантин та закрили кав’ярні, готові замовлення залишилися у кондитерів на руках. «Партнери почали дзвонити та відмовлятися від пирогів та десертів. Ми всім пішли назустріч. Того дня випечене по собівартості викупила команда, продажі зупинилися. Залишилося кілька індивідуальних замовлень, які не могли б забезпечити нашу роботу», - пригадує Теребова.

Три дні просиділи, не знаючи, що робити далі. Аж доки Софія не дізналася про запущену американською кондитерською антикризову ініціативу #quarantinecake (з англ. карантинний торт, - УНІАН). Наразі ініціативу підтримала понад сотня кондитерських по всьому світу.

«Тож ми зробили кілограмовий тортик, написали на ньому актуальні поради «мий руки», «залишайся вдома». Запропонували покупцям безконтактну безпечну доставку та супер ціну – 350 гривень за кілограм (зазвичай наша ціна - 600 гривень за кілограм торту). Тобто, майже максимально зняли націнку, щоб просто залишатися на плаву та дати роботу кондитерам», - розповідає Софія Теребова.

Паралельно почали давати рекламу та працювати над базою індивідуальних клієнтів, нові покупці вже замовляли в пекарні пасочки на Великдень та тортики на День матері. «Було навіть таке, що в один день людина замовила собі тортик, і їй також його замовили в подарунок. Ми втрималися тільки завдяки покупцям, готовим підтримати маленький локальний бізнес», - наголошує Софія.

Особисто вона під час карантину теж стала більше замовляти продукції у локальних виробників. Овочі, ягоди, косметику і навіть десерти: «Наприклад, ми у себе горішки зі згущенкою не робимо, а я знайшла дівчинку, яка робить їх бездоганно».

«В Україні багато виробників щиро хочуть, щоб їхній продукт приніс радість, роблять, як для себе. Однак не можна просто узагальнювати всю українську продукцію, як і будь-яку іншу. Адже в усьому світі є якісні та відповідальні виробники, а є – посередні», - переконана Софія.

«Коли бачимо в замовленнях знайомі адреси та телефони, це наче привіт від друга: «Я з вами, давайте, тримайтесь»»

Команда київської монокондитерської Veterano Brownie під час карантину стала більше працювати з партнерами, теж маленькими та середніми українськими бізнесами – адже всі в одному човні. Зокрема, долучились до проекту «Все буде кава» від SCA Ukraine та Storm Conference на підтримку кавової сфери. «А з відкриттям літніх майданчиків закладів-друзів та партнерів, планую випити всі фільтри та з’їсти всі авокадо-тости, які залишаться для мене», - з посмішкою каже співзасновниця Veterano Brownie Юлія Кочетова-Набожняк.

Разом з тим, Юлія наголошує, що в кризу виживають динамічні та якісні продукти і послуги. Насамперед, ті, хто готовий адаптуватись, але не економити на якості. «Чесний вибір наших клієнтів – це, насамперед, #купуйусмачних. Флешмоб чи хвиля підтримки - явище тимчасове, якість продукту – те, чого варто прагнути постійно», - переконана вона.

В березні цього року кав’ярні Veterano Brownie відзначала рік з моменту відкриття. Хоча загалом сімейній «солодкій» справі, яка почалась на домашній кухні, вже понад чотири роки. Юлія розповідає, що в кав’ярні пильно слідкували за досвідом європейських країн та їхньої ресторанної галузі, читали про китайські та південнокорейські кейси - як там маленькі бізнеси переживали спалах епідемії та карантин. Подумки планували різні сценарії розвитку подій - від радісного до трагічного, включно з повним локдауном. Ще до офіційної постанови КМДА закрили кав’ярню. А одразу після оголошення карантину запустили безкоштовну доставку в будь-який район в межах міста з забезпеченням засобів захисту та мінімізацією соціальних контактів.

«Відкрили для себе і Теремки, і Мінський масив, і Троєщину - всі ці будинки, звідки наші гості щодня приїжджали в «докарантинну» епоху. І, звісно, жодна реклама не дасть того ефекту, коли твій кур’єр - це засновник бізнесу. Крім цього, почали писати листи клієнтам - з фото команди, з чесними словами подяки. Адже кожне замовлення - це можливість йти далі, зберігати робочі місця, проект та продукт», - зазначає Юлія Кочетова-Набожняк.

Трансформувались в інтернет-магазин брауні та брауні-міксів (наборів для приготування десертів вдома), кави, кавових аксесуарів та кур’єрську службу. Крім того, разом з Pizza Veterano почали доставляти смачну підтримку для медиків – в Veterano Brownie можна «підвісити» (оплатити замовлення для іншого, - УНІАН) брауні для тих, хто бореться з епідемією.

У закладі наголошують: якби не їхні постійні гості та всі, хто підтримує їхні ідеї та нові продукти (кавові депозити чи Veterano Brownie Box) - не впевнені, що пережили б цю кризу.

«Ми все ще її переживаємо, але коли бачимо в замовленнях знайомі адреси та телефони, ви навіть не уявляєте, як на серці стає тепло. Наче привіт від друга: «Я з вами, давайте, тримайтесь»», - відмічає Юлія.

«Наша спільнота - гості та друзі Veterano Brownie - найкраще, що міг дати карантин. Якщо можна було мобілізувати любов та довіру, наші гості зробили це і продовжують щодня. На телефоні в мене є спеціальна папочка зі скріншотами відгуків, подяк, смс, коментарів - там стільки любові, що вистачить на десяток криз. Дякуємо кожному, хто з нами», - додає вона.

Взаємодопомога серед малих підприємців

Місяць тому з ініціативи українських крафтовиків у Facebook стартував марафон на підтримку малого бізнесу в умовах карантину #вижити_малим. Його мета – підняти тему до масштабного обговорення серед українців та в ЗМІ, підтримати виробників «гривнею у касі», звернутися до політиків з проханням про допомогу крафтовим виробництвам на державному рівні. В межах марафону власники локальних виробництв зібрали дегустаційні коробки зі своєю продукцією без етикетки бренду і розіслали їх лідерам думок із закликом привернути увагу до маленьких виробників.

Серед продукції є, в тому числі, авторські соуси ручної роботи «Mr.Caramba». Співзасновниця сімейного бренду Маргарита Мартинова зізналася про це в розмові з УНІАН: «Розумієте, вже декілька років можемо з впевненістю казати, що, наприклад, українські сири, м'ясо чи соуси гідно конкурують з європейськими. Українська продукція класна, але через комплекс меншовартості існує переконання, що закордонне, апріорі, краще».

Пройшло п'ять років з дня, відколи Мартинови приготували соуси вдома на кухні та зробили перший продаж. Нині – це авторська продукція цінового сегменту «середній плюс». Після початку карантину вирішили зробити продукцію більш доступною, тому пропонують покупцям знижку 25% (раніше вона діяла тільки для оптових покупців). «Чесно кажучи, у нас з бізнесом нині все окей. На карантині почали більше спілкуватися з клієнтами, збільшилися продажі через Instagram, було багато повторних замовлень», - каже Маргарита.

В той час, коли очікували для свого бізнесу найгіршого, відчули неймовірну підтримку покупців.

«Я неймовірно вдячна нашим покупцям. В кожному замовленні відчувалася неймовірна підтримка, коли люди робили повторні замовлення та писали відгуки, мовляв, продукція сподобалася навіть їхнім дітям. Ми пишаємося такою довірою», - підкреслює вона.

Після того, як Мартинови почали свою справу та познайомилися з іншими локальними виробниками, на їхньому столі переважають українські продукти. «Бо коли скуштував щось смачне, навіть, якщо воно коштує дорожче, то вже чітко бачиш різницю з мас-маркетом та розумієш, за що платиш», - зауважує Маргарита.

Співзасновниця сімейного виробництва «Сирна пані» Наталія Красота також досить давно підтримує гривнею українські локальні виробництва. Окрім якості та смаку (коли мова йде про продукти), жінка цінує в українських товарах душу: «Трохи пафосно, але так і є. Для мене важливо, щоб український бренд чітко окреслював свої цінності».

Крафтове виробництво «Сирна пані» працює понад три роки. Це сімейний мікробізнес, найманих працівників немає. «Левова частина продажів йде через соцмережі, тож, на щастя, карантин на нас не сильно вплинув. Щиро радію, що працювала поштова доставка. Якщо б її закрили, було б дуже сумно», - розповідає співзасновниця бізнесу Наталія Красота.

«Дуже допомагає, що постійні (і нові) клієнти пишуть відгуки у себе на сторінках, дають посилання на нас. Про наш продукт дізнаються більше, нові клієнти стають постійними й самі вже пишуть відгуки. Сарафанне радіо тримає нас в тонусі, ми зацікавлені тримати планку», - додає вона.

На думку Наталії, досить багато її клієнтів обирають продукцію «Сирної пані» саме через прагнення підтримати «малих». «Інколи нам так і пишуть: «Шукали виробників, які працюють своїми руками та роблять якісний смачний український продукт». І це дуже приємно», - зізнається Красота.

На чому тримається споживчий патріотизм?

Громадська діячка Марина Цигрик на карантині дізналася про багатьох малих українських виробників, які створюють якісні круті продукти: «Наприклад, з родиною «підсіли» на сири від «Селиської сироварні» і більше не змогли купувати їх в супермаркеті. Різниця дуже відчутна, і це стосується багатьох крафтових продуктів». Перевірених виробників дівчина рекомендує друзям та рідним.

В українській локальній продукції Марина, насамперед, цінує якість та екологічність. Адже продукти від малих виробників мають значно менший вуглецевий відбиток, аніж імпортовані з-за кордону чи продукти від великих корпорацій (які часто є забрудниками навколишнього середовища). «Крім того, замовляти у малих виробників - це не просто отримати продукт. Це ще надихнутися історією виробництва, знайти в цьому якісь нагадування про попередні мандрівки Україною, або потішити себе тим, що підтримала когось у ці складні часи», - зауважує Цигрик.

«Багато хто каже, що нинішня криза дасть нові перспективи. Як на мене, це можливість для українців відкрити потенціал та переваги локальних виробників і продукції, що виробляється з душею», - підкреслює вона.

Музикант та поет Григорій Семенчук нагадує, що, підтримуючи малого українського виробника, ми зосереджуємо податки всередині країни, сприяючи економічному розвитку держави: «Закликаю усіх, обираючи продукти в супермаркеті чи інтернеті, підтримувати локальні виробництва. А головне - рекламувати і радити друзям і знайомим продукт, що сподобався».

Водночас письменник Андрій Бондар зауважує, що в багатьох країнах світу під час пандемії коронавірусу крафтові виробники отримують допомогу в рамках економічних програм. «В українських «малих», на жаль, поки що немає спеціальних державних програм підтримки. Але є такі самі малі - свідомі споживачі, які можуть звернути увагу на їхню продукцію і підтримати їх гривнею. Бо те, що ми віддаємо малим, повертається у вигляді роботи та прибутку і залишається працювати в країні. З нас, так званих малих – і виробників, і споживачів - формується велике», - переконаний письменник.

Карантин став серйозним викликом для невеличких українських виробництв, які базуються на ручній праці. Та криза зблизила виробників та шанувальників їхньої продукції. І, завдяки підтримці лояльних покупців, бізнеси тримаються на плаву. Бо насправді на українському ринку давно вистачає якісних вітчизняних товарів, а чимало українців досі обирають імпорт тільки через хибну впевненість, що він кращий та смачніший.

Ірина Шевченко