Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.
Що зараз відбувається з курсом
Курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш, ніж на 10%, й навряд чи доросте до позначок 46 або 50 гривень за долар.Такий прогноз зробив експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ.
Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що курс долара в Україні у травні може прямо залежати від політичної та військової ситуації в країні.
"Загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак будуть періодично викликати паніку і призводити до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Проте, значущої девальвації гривні у травні не очікується. Курс коливатиметься у межах 37-39 гривень за долар", - прогнозує Хмелевський.
Старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський заявив, що курс залежить від балансу надходження іноземної валюти і витрачання на імпорт товарів, а більшу частину надходжень складають гранти і кредити від наших партнерів. "Це набагато більше надходжень, ніж ті, які може отримати Україна завдяки "зерновій угоді". Я думаю, що суттєвих змін не буде", - зявив експерт.